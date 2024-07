São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) se mostrou preparado para defender sua gestão em São Paulo na sabatina Folha/UOL, mas derrapou feio ao ressuscitar o caso da acusação de agressão por sua mulher de se mostrar desconfortável em seu papel de candidato de Jair Bolsonaro (PL) na cidade.

Estreando como protagonista em uma campanha majoritária, Nunes deixou clara a tática que irá aplicar contra Guilherme Boulos, com quem divide a liderança na corrida eleitoral segundo o Datafolha.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), durante a sabatina Folha/UOL

O deputado federal do PSOL é invasor, depredador, defende a desordem e é extremista, para ficar em alguns dos rótulos sacados pelo prefeito para descrevê-lo. Nunes segue a cartilha das pesquisas qualitativas feitas por todos os partidos, em que eleitores dividem a percepção que têm de candidatos, e as amplifica.

Nenhuma novidade aí. Quando foi sabatinado, Boulos mostrou os limites que tem ao lidar com essas acusações, decorrentes de sua atividade de 20 anos como líder de sem-teto na capital.

Nunes até deu o roteiro de sua propaganda futura na TV, lembrando o episódio de 2015 em que o então ativista invadiu um prédio do Ministério da Fazenda em São Paulo. E trouxe um epíteto novo, o de legalizador de rachadinhas, devido à absolvição do deputado André Janones (Avante-MG) em caso relatado por Boulos.

Nunes segue se mostrando desconfortável no papel de representante da polarização na cidade. Rejeita o rótulo de bolsonarista e diz que o ex-presidente apenas o apoia, sem pedir nada em troca —como se a vaga de vice dada ao coronel Ricardo Mello Araújo (PL) e sua presença junto ao entorno do ex-presidente fossem triviais.

O problema é óbvio: também segundo o Datafolha, Bolsonaro é o padrinho mais rejeitado na cidade. A história das disputas recentes mostra que tal correlação não é direta, e o ato pró-Bolsonaro de 25 de fevereiro na Paulista foi um marco na tomada de decisão da aliança com o antecessor de Lula (PT). Minimizou os atos do 8 de janeiro de 2023.

Também foi evasivo sobre a pressão que sofre de Milton Leite, o mandachuva do União Brasil que vende a ameaça de abandoná-lo.

Nunes foi bem melhor quando falou, com desenvoltura, de programas e números da prefeitura. Estava bem equipado para rebater críticas, como no caso das contratações emergenciais de sua gestão. Independentemente do mérito de suas respostas, soou convicto.

O pior desempenho do prefeito veio quando ele foi confrontado sob pressão sobre temas mais delicados.

Quando questionado se não estaria traindo a memória de Bruno Covas (PSDB), de quem herdou a cadeira com a morte do tucano em 2021, por aliar-se a Bolsonaro, em vez de responder admoestou as entrevistadoras.

O mais grave ficou para o final, quando o natural questionamento sobre o caso do boletim de ocorrência que sua mulher registrara em 2011 o acusando de agressão verbal e ameaça ganhou dimensão renovada.

Em vez de dizer que tudo estava resolvido e ir em frente, Nunes sacou uma nova versão do episódio, sugerindo que o BO foi forjado. Injetou vida em algo que havia ficado para trás e que, ao menos na campanha vale-tudo das redes sociais, tem tudo para ser explorado.