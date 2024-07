Nunes participa às 10h de sabatina Folha/UOL com pré-candidatos de SP; assista

São Paulo

O prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), será sabatinado nesta segunda-feira (15) às 10h no ciclo de entrevistas promovido por Folha e UOL.

Fabíola Cidral conduz a sabatina, com participação das jornalistas Raquel Landim, do UOL, e Carolina Linhares, repórter da Folha.

No cargo desde 2021, Nunes se elegeu como vice-prefeito na chapa de Bruno Covas (PSDB) e assumiu o cargo de prefeito após a morte do tucano naquele ano. Antes, foi vereador de São Paulo por dois mandatos (de 2013 a 2020).

O prefeito Ricardo Nunes, do MDB

Em junho, o prefeito selou apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao aceitar o coronel da reserva da PM Ricardo Mello Araújo (PL) como seu candidato a vice na chapa.

Além do pré-candidato do MDB, outros três postulantes foram convidados. A Folha e o UOL já sabatinaram o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que está empatado na liderança da pesquisa Datafolha com Nunes, e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB). Na terça-feira, às 10h, será a vez do apresentador José Luiz Datena (PSDB).

A série de sabatinas começou por Belo Horizonte, em junho. Nas últimas semanas, os pré-candidatos de Salvador, Porto Alegre e Recife foram entrevistados. Ainda haverá outras com concorrentes de mais 13 cidades.

Além disso, os veículos promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro debate no dia 21 de outubro, também às 10h.