Assinantes e colunistas são garotos-propaganda do novo formato da Folha

São Paulo

Cinco colunistas e quatro assinantes da Folha serão garotos-propaganda do novo formato gráfico da edição impressa do jornal, que vai estrear no dia 1º de setembro. Eles tiveram acesso em primeira mão à novidade, pensada para facilitar a leitura e ampliar a oferta de conteúdo.

Os colunistas da Folha Luiz Felipe Pondé, Marcos Nogueira, Tati Bernardi, Thiago Amparo e Vera Iaconelli e os assinantes Danielly Ribeiro Miranda Pita, Leila de Oliveira, Marcos Barbosa e Paulo Vasconcellos estiveram entre os primeiros leitores a ver a mudança do jornal, que terá mais páginas e circulará em um padrão conhecido como berliner, mais fácil de manusear.

A colunista da Folha Vera Iaconelli, no anúncio do novo formato da edição impressa do jornal

Bastante comum em veículos de prestígio na Europa, ele é um pouco menor que o atual (standard) e um pouco maior que o tabloide.

Na campanha de marketing que começou a ser veiculada na segunda-feira (26), os colunistas e assinantes falam sobre suas impressões ao terem contato com o novo projeto do jornal, em uma série com nove anúncios sequenciais veiculados na edição impressa e chamadas no site e nas redes sociais.

"Sabemos da importância do impresso e sua forte relevância para o mercado e principalmente para os nossos assinantes. Esse novo formato reforça o compromisso da Folha em oferecer experiências inovadoras aos leitores em todas as plataformas, com mais conteúdo e modernidade", diz Anderson Demian, diretor-executivo de mercado leitor e estratégias digitais da Folha.

Além da mudança no formato, a evolução inclui um novo sistema de impressão, com qualidade superior. Como resultado, as imagens ficarão mais nítidas, e as cores, mais vibrantes –e sem soltar tinta, o que faz da Folha o primeiro jornal brasileiro a não sujar as mãos do leitor.

"O jornal ficou muito mais fácil de ler, está bem ergonômico", diz o advogado Marcos Barbosa, 53, assinante da Folha há mais de 30 anos e um dos garotos-propaganda.

Reprodução do novo projeto gráfico da Folha, no padrão berliner - editoria de arte/Folhapress

Barbosa começou a ler a Folha quando tinha 15 anos. Não tinha dinheiro para assinar, então lia na casa de sua professora de literatura, na cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo. "Depois de uns anos, comecei a assinar a Folha e nunca mais larguei."

Outra assinante, a jornalista Leila de Oliveira, 48, acha que a campanha e o novo formato reforçam a proximidade da Folha com os leitores. "É um formato mais prático da Folha, mas que mantém o principal do jornal: a confiança que temos nele e a pluralidade de opiniões", diz Leila, que também participa da campanha. Ela conta que começou a ler a Folha quando ainda era criança. Sua mãe, que era doméstica, levava o jornal para casa.

O projeto também aumenta o conforto na leitura, porque os textos se tornam mais contínuos, com linhas maiores e menos quebras de palavras, e a distância entre uma linha e outra também cresce.

Apesar do formato menor, não haverá redução de conteúdo. Com a reforma, a média diária de páginas da Folha passará de 40 para 64. Mesmo com uma área menor em cada página, a área total será maior.

O Guia Folha voltará a ter formato destacável, como caderno avulso, e circulará às sextas-feiras, junto com Comida. O caderno Equilíbrio, que reúne as notícias sobre bem-estar, passa a sair às quartas com Ilustrada, e Veículos, com o noticiário sobre o setor automotivo, vai com Mercado.

Haverá também novas seções, como a Agenda, que trará informações rápidas e úteis no começo do dia: clima, vacinação, rodízio e prazos de inscrição, entre outras.

A FolhaCorrida passará a oferecer newsletters de serviços adaptadas ao formato impresso. Entre elas estão a Carreiras, Cuide-se, Maratonar e Tudo a Ler.

No novo formato, os editoriais (textos que trazem a opinião do jornal) ficam maiores, assim como boa parte das colunas, que passarão a ser publicadas na vertical.

Com a reforma gráfica, a Folha também terá novos colunistas em sua versão impressa. Já as colunas de notícias ganham novo visual —o Painel terá novas peças, e Mônica Bergamo volta a ocupar uma página inteira.