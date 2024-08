Candidatos à Prefeitura de Santo André participam de sabatina Folha/UOL

São Paulo

A Folha e o UOL promovem na próxima semana sabatinas com três dos principais pré-candidatos à Prefeitura de Santo André (SP).

As sabatinas serão gravadas e exibidas posteriormente e terão duração de 30 minutos.

Pré-candidatos Bete Siraque (PT), Gilvan Junior (PSDB) e Luiz Zacarias (PL) participam das sabatinas UOL/Folha - Jardiel Carvalho - 08.out.20/ Folhapress; Gilvan Junior no Facebook; Luiz Zacarias Filho no Facebook

Na segunda-feira (12), às 18h30, será transmitida a sabatina da candidata Bete Siraque (PT). Na quinta (15) às 18h30, será a vez do vice-prefeito do município, Luiz Zacarias (PL). Gilvan Júnior (PSDB), fecha o ciclo com sabatina exibida na sexta-feira (16), também às 18h30.

As sabatinas serão conduzidas por Priscila Camazano, apresentadora do Como é que é?, com participação dos repórteres Rafael Neves, do UOL, e Carolina Linhares, repórter de política da Folha.

O ciclo promovido por Folha e UOL foi iniciado em 10 de junho com entrevistas com pré-candidatos em Belo Horizonte e está sendo feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL irão promover também debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

Em Santo André, o prefeito Paulo Serra (PSDB) não pode concorrer à reeleição, pois está no segundo mandato. Apesar de o atual vice-prefeito Luiz Zacarias estar concorrendo, Serra já oficializou apoio à candidatura de Gilvan.

Candidato do PL, Zacarias concorre com uma chapa puro-sangue. Ele tinha o apoio do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, e do PP, mas eles desembarcaram da coligação para apoiar Gilvan e o candidato Eduardo Leite (PSB), respectivamente.

Bete Siraque concorre com o apoio da Federação PSOL/Rede, que indicou o vice da chapa, Bruno Daniel, irmão do ex-prefeito da cidade Celso Daniel (PT), morto em 2002.

Além dos três sabatinados e de Leite, também são pré-candidatos à prefeitura Coronel Sardano (Novo) e André do Viva (PRTB).