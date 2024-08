Candidatos de PT e PL mantêm polarização no campo digital em Goiânia

São Paulo

A polarização do cenário nacional entre o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro é refletida na disputa nas redes na eleição municipal de Goiânia. Os candidatos dos dois partidos lideram em popularidade digital, separados por uma margem pequena.

Fred Rodrigues (PL) e Adriana Accorsi (PT) disputam o protagonismo digital da campanha. Rodrigues marca 75,6 pontos no levantamento feito pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest, e Accorsi chega a 67,5. Mais de 20 pontos separam a petista do terceiro colocado, o atual prefeito Rogério Cruz (Solidariedade).

O IPD (Índice de Popularidade Digital) é analisado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest e que que varia de 0 a 100. O índice é calculado por meio de algoritmo que coleta e processa 175 variáveis das plataformas X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipédia e Google. O período avaliado foi de 1º de julho a 10 de agosto.

Montagem (Da esq. p/ dir.): Os candidatos à prefeitura de Goiânia Fred Rodrigues (PL) e Adriana Accorsi (PT) - João Carlos/Assembleia Legislativa de Goiás; Divulgação

Para a nota final do IPD, são consideradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas)

Na liderança, Rodrigues tem ganhado muitos seguidores e conta com bons índices de engajamento e compartilhamento do conteúdo publicado, o que indica uma certa fidelização dos seguidores.

No entanto, o candidato de Bolsonaro não vai tão bem no volume de buscas e nem em valência, que mede as menções positivas, ou seja, um número considerável de pessoas que tem contato com as publicações de Rodrigues deixa um comentário negativo.

Esta não é a primeira eleição de Rodrigues, que substitui o deputado federal Gustavo Gayer (PL) na disputa. Ele foi eleito vereador de Goiânia em 2020 e depois deputado estadual em 2022, mas problemas com a prestação de contas da eleição passada levaram à cassação do mandato na Assembleia Legislativa de Goiás em 2023.

Adriana Accorsi atinge pontuação máxima em mobilização, isto é, índice de compartilhamentos. A candidata registra aumento considerável do número de seguidores e é bem procurada nos sites e redes sociais.

Apesar disso, a petista recebe um volume de críticas também considerável, além de não pontuar tão bem em engajamento, o que pode indicar que quem encontra seu perfil por meio de buscas online não se identifica tanto com o conteúdo postado

O atual prefeito, Rogerio Cruz, também tem um bom índice de buscas online, atingindo pontuação máxima em interesse. Mas isso não se converte em seguidores, curtidas, compartilhamentos ou comentários positivos, visto que Cruz tem pontuação baixa em todas essas dimensões.

Ele chegou ao cargo com a morte de Maguito Vilela (MDB), que foi eleito em 2020 e morreu de complicações da Covid-19 em 13 de janeiro de 2021, apenas 12 dias após a posse.

O candidato do União Brasil, Sandro Mabel, vai bem no volume de buscas online e consegue converter esse número em seguidores nas suas redes, mas enfrenta alto volume de menções negativas e poucos compartilhamentos. Vanderlan Cardoso (PSD), derrotado no segundo turno de 2020, apresenta crescimento no número de seguidores, mas poucas buscas na internet e compartilhamentos de seus conteúdos.