Datafolha: veja intenção de voto entre homens e mulheres para Prefeitura de SP

São Paulo

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, aparece numericamente à frente entre os homens da cidade, com 28%, segundo pesquisa Datafolha.

Ele está tecnicamente empatado com Guilherme Boulos (PSOL), que tem 22% nesse segmento, enquanto Ricardo Nunes (MDB) marca 18%. A margem de erro específica para esse grupo é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre as mulheres, Boulos está à frente numericamente, com 24%, empatado tecnicamente com Nunes (20%). Marçal tem 15% das intenções de voto femininas, o apresentador José Luiz Datena (PSDB), tem 11%, e Tabata Amaral (PSB), 8%.

Guilherme Boulos (à esquerda) aparece numericamente à frente entre os mais ricos e os de renda média. Ele empata com Pablo Marçal (ao centro) e Ricardo Nunes (à direita) entre os mais pobres - Pedro Ladeira - 24.jul.24; Bruno Santos - 8.ago.24; Bruno Santos - 8.ago.24/Folhapress

Nos resultados gerais, o influenciador cresceu sete pontos e está empatado na liderança da disputa pela prefeitura. Ele marcou 21%, no mesmo patamar de Boulos, que oscilou de 22% para 23%, e de Nunes, que foi de 23% para 19%.

Datena tem 9% das intenções de voto entre homens. Tabata tem 7% e Marina Helena (Novo) marca 4%. Os três empatam dentro da margem de erro, que é de quatro pontos.

No último levantamento do Datafolha, Nunes tinha 26% do voto masculino, empatado tecnicamente com Boulos e Marçal, com 20% cada. Entre as mulheres, o psolista estava numericamente à frente, com 24%, seguido do prefeito, com 21%, e de Datena, com 14%.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha e pela Rede Globo. O levantamento ouviu 1.204 eleitores na capital nos dias 20 e 21 de agosto, e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-08344/2024.

A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos nos dois segmentos de gênero.

Veja os resultados da pesquisa Datafolha de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo, por gênero: