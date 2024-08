Datafolha: Gilson Machado é rejeitado por 34% no Recife, e João Campos por 7%

Recife

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22) questionou os eleitores do Recife sobre em quem eles não votariam de jeito nenhum na disputa pela prefeitura na eleição de outubro.

A candidata Ludmila (UP) apareceu no topo da lista, com 39% de rejeição. Disseram que não votariam de jeito nenhum em Gilson Machado (PL) 34%, e Tecio Teles (Novo) teve 31%. A taxa de rejeição de Victor Assis (PCO) é de 30%.

Os eleitores podem citar mais de um nome nesse quesito.

Os candidatos Gilson Machado e João Campos

Apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB), o candidato Daniel Coelho (PSD) tem 28% de rejeição, enquanto 26% dizem que não votariam de jeito nenhum em Simone Fontana (PSTU). Dani Portela (25% de rejeição) aparece em seguida. O candidato à reeleição João Campos (PSB), que lidera por ampla margem a pesquisa de intenção de voto, tem apenas 7% de rejeição.

Outros 3% disseram que poderiam votar em qualquer um ou não rejeitam nenhum dos candidatos. Já 3% não votariam em nenhum dos citados. Não sabem 9%.

O Datafolha entrevistou 910 eleitores no Recife nos dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Folha e pela TV Globo e tem o protocolo PE-06023/2024 na Justiça Eleitoral.

O Datafolha também perguntou aos eleitores se eles pretendem votar em um candidato porque ele é o candidato ideal ou porque não há opção melhor.

Afirmam que pretendem votar no candidato ou na candidata ideal 70%, enquanto 28% disseram que votam numa candidatura porque não há opção melhor. Outros 2% não sabem

PESQUISA ESTIMULADA

Na pesquisa estimulada de intenção de voto, João Campos, candidato à reeleição, tem 76% das intenções de voto no principal cenário colocado para a disputa. A margem folgada sobre os adversários poderia garantir a vitória já no primeiro turno. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (22).

Em segundo lugar, há um empate técnico múltiplo, em razão da margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. Ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado tem 6% das intenções de voto, seguido por Daniel Coelho (PSD) com 5%, Dani Portela (PSOL) com 4% e Tecio Teles (Novo) com 1%.

Ludmila (UP), Victor Assis (PCO) e Simone Fontana (PSTU) não atingiram um ponto percentual. Disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum 5%. E 2% responderam que não sabem em quem votariam.