Jair Renan lança campanha em SC ao lado de irmão Eduardo e de imagem de Bolsonaro

Balneário Camboriú (SC)

O filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan (PL), 26 anos, lançou sua campanha eleitoral para vereador de Balneário Camboriú (SC) nesta quarta-feira (28), ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O evento ocorreu em um pequeno auditório do hotel Mercure, localizado em frente à principal praia da cidade, conhecida pelos altos prédios de luxo. Um totem com a imagem em tamanho real do ex-presidente foi colocado na entrada do espaço.

O filho registrou seu nome de candidato como "Jair Bolsonaro", igual ao do pai. O ex-presidente deve passar pela cidade nos últimos dias da campanha, segundo o PL.

Jair Renan Bolsonaro (PL) e o irmão Eduardo Bolsonaro (PL), no hotel Mercure, em Balneário Camburiú - Karime Xavier/Folhapress

"Balneário vai ter um Jair para chamar de seu", afirmou o cerimonialista, que também pediu eleitores voassem para "para agradar o pai" do candidato. "Vamos votar nele para ver ele [o ex-presidente] mais presente aqui em Balneário, vindo mais vezes para Santa Catarina", completou.

Jair Renan fez um discurso de um minuto. Depois, seu irmão, Eduardo, foi quem falou. "Quando eu fiquei com esse problema de discurso, meti logo dois cursos de oratória. Discurso certamente vai melhorando. Faz parte do caminho natural da vida", disse o deputado federal por São Paulo.

"Aproveite as palmas porque depois vem pancada, o que é natural, faz parte", continuou Eduardo Bolsonaro, que também pregou a união da direita e voltou a fazer críticas ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Jair Renan e Eduardo Bolsonaro não deram entrevistas. O ato desta quarta também reuniu o prefeito da cidade, Fabrício Oliveira (PL), e o candidato a prefeito do PL, Peeter Grando. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, a deputada federal Carol de Toni e o senador Jorge Seif também gravaram vídeos curtos exibidos durante o evento.

Natural do Rio de Janeiro, reduto eleitoral da família Bolsonaro, Renan passou a ter vínculo com Balneário Camboriú no início de 2023, quando ganhou um cargo comissionado ligado ao gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC) e passou a atuar no escritório do parlamentar na cidade litorânea. Ele trocou o domicílio eleitoral em setembro de 2023 e, em março deste ano, se filiou ao PL.

O lançamento da candidatura ocorre um dia depois de a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluir o arresto de R$ 360.241,11 de Renan, para garantir o pagamento de uma dívida que ele tem com o Banco Santander.

Em sua decisão, o juiz João Batista Gonçalves da Silva, da 1ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, explica que o arresto foi necessário porque o "executado não fora localizado, a despeito das diligências empreendidas no curso do processo".

A dívida tem relação com um empréstimo obtido por Renan em nome da empresa RB Eventos e Mídia. De acordo com denúncia apresentada pelo Ministério Público, falsos números de faturamento da empresa foram apresentados ao banco para lastrear um empréstimo de R$ 4,6 milhões nos anos de 2021 e 2022.

Renan virou réu, em março, pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. Na época, seu advogado, Admar Gonzaga, afirmou que ele foi vítima de um golpe e que isso será esclarecido ao longo do processo.

Ao falar sobre Jair Renan e a entrada na vida pública, Eduardo Bolsonaro voltou a criticar o ministro do STF Alexandre de Moraes.

"Eu tive a graça de ser selecionado para ser investigado pelo Alexandre de Moraes. O cara tem um pouquinho de poder, como vocês estão vendo, inversamente proporcional aos escrúpulos dele. Isso serve para todos aqueles que pensam que, na vida pública, é só não fazer nada de errado que vai dar tudo certo", atacou o deputado.

"O Renan tem sobrenome Bolsonaro. A perseguição que a gente sofre não é brincadeira", continuou o parlamentar, antes de mencionar as recentes matérias da Folha. "Pega lá o caso da polícia secreta do Stálin, dê o homem que eu vou te dar o crime", comparou ele.