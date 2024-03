Curitiba

Lideranças do PL em Balneário Camboriú (SC) aguardam a filiação de Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele já sinalizou que pretende disputar um dos 19 assentos da Câmara de Vereadores da cidade, mas ainda não anunciou por qual partido concorreria, embora o destino mais provável seja o PL, legenda do pai.

Jair Renan atua desde o ano passado no escritório do senador catarinense Jorge Seif (PL) em Balneário, onde o ex-presidente teve 74,5% dos votos na eleição de 2022.

"O PL ficaria muito lisonjeado com a participação dele, está de portas abertas, e eu particularmente ficaria muito feliz", diz o deputado estadual Carlos Humberto (PL), líder do governo Jorginho Mello (PL) na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

A meta do partido, segundo ele, é eleger ao menos oito vereadores em Balneário –hoje são três. Carlos Humberto já foi vice-prefeito de Balneário e hoje é pré-candidato à prefeitura da cidade.

Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve se filiar ao PL de Balneário Camboriú (SC) - AFP

Já o atual prefeito de Balneário, Fabrício Oliveira (PL), que está no segundo mandato, diz que o partido ainda vai analisar os nomes disponíveis para sua sucessão.

"Haverá uma discussão saudável. É bom que o partido tenha mais de um pré-candidato. Vamos começar a fazer pesquisas", indica ele, que hoje comanda o PL na cidade.

Sobre a corrida ao Legislativo, Oliveira também afirma que a sigla está de portas abertas para Jair Renan. "Evidente que, por ser conhecido, é um fator importante. E ele tem manifestado interesse em participar da política. Creio que tem condição de fazer uma boa eleição", diz Oliveira.

No mês passado, a Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan sob suspeita de crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A suspeita é de falsificação em faturamentos da empresa do filho de Bolsonaro, a RB Eventos e Mídia, para obtenção de empréstimo bancário.

Após o indiciamento, cabe ao Ministério Público do Distrito Federal avaliar se apresenta denúncia. Procurado pela reportagem, o MP informou que o procedimento é sigiloso e que, por isso, não é possível divulgar informações sobre o andamento do caso. O Painel não conseguiu falar com Jair Renan.