Paes é líder em popularidade digital no Rio, e Ramagem tem folga ante Tarcísio Motta

São Paulo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a popularidade digital entre os candidatos na cidade. Ele também tinha vantagem na última pesquisa Datafolha de intenção de voto.

Paes aparece com 73,9 pontos no IPD (Índice de Popularidade Digital), medido pela Quaest, analisado diariamente e que varia de 0 a 100.

Empatados tecnicamente no segundo lugar na preferência dos eleitores, Alexandre Ramagem (PL) e Tarcísio Motta (PSOL) apresentam resultados distantes no campo digital, com vantagem de 18 pontos para o bolsonarista. Ramagem marca 61,4 pontos e Tarcísio Motta, 43,4.

O presidente Lula (PT) e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), durante cerimônia de entrega de unidades habitacionais - Eduardo Anizelli - 30.jun.24/Folhapress

O IPD é calculado por meio de algoritmo que coleta e processa 175 variáveis das plataformas X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipédia e Google. O período avaliado foi de 1º de julho a 10 de agosto.

Para a nota final, são consideradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas).

Nestes quesitos, Paes atinge pontuação máxima em fama, engajamento e interesse. O prefeito vem crescendo em número de seguidores e buscas nas redes sociais, porém as menções a ele não são sempre positivas e o compartilhamento dos conteúdos postados nas redes dele fica abaixo dos concorrentes.

Com a vantagem de Paes, ele virou alvo favorito dos outros candidatos nos debates, o que pode explicar o aumento nas buscas a seu nome.

O atual prefeito é uma das principais apostas do PSD para as eleições deste ano e evidencia a estratégia dupla da sigla, que tenta se aproximar da imagem do presidente Lula (PT) em algumas cidades, como o Rio, enquanto em outros campos se alia com bolsonaristas, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Candidato de Jair Bolsonaro (PL) na disputa, Ramagem tem grande crescimento de seguidores e muitos compartilhamentos nas redes sociais, indicando bons resultados para a estratégia online bolsonarista. Porém as menções ao ex-diretor da Abin são as mais negativas entre os candidatos.

Apesar de estar numericamente à frente de Ramagem na pesquisa Datafolha de julho, Tarcísio Motta aparece no IPD 18 pontos abaixo do candidato do PL, empatado com Marcelo Queiroz (PP).

Apesar disso, tem menções positivas superiores às de Ramagem e Paes, o que não é suficiente para alavancar os números de engajamento e mobilização do candidato, que são medianos em relação aos outros concorrentes.

O psolista vem tentando conseguir apoio de figuras próximas a Lula para incrementar sua campanha, depois de o próprio presidente ter apoiado oficialmente o atual prefeito. No entanto, mesmo figuras do segundo e terceiro escalões do governo já optaram por Paes.

Presidente da Embratur e candidato do PSOL à Prefeitura do Rio em 2012 e 2016, Marcelo Freixo (PT) anunciou oficialmente o apoio a Paes, que o derrotou na eleição municipal de 2012. "Acho que é uma pena. Sempre estive ao lado do Marcelo em todas as eleições até aqui, mas ele fez essa opção, afirmou Tarcísio à coluna Mônica Bergamo.