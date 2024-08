Pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) afirma que a decisão de Marcelo Freixo (PT) de apoiar a reeleição de Eduardo Paes (PSD), e não a sua candidatura, reflete o abandono de bandeiras e princípios que marcaram a trajetória política do ex-deputado federal.

Tarcísio buscava o apoio do presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) para a sua campanha desde o ano passado.

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) no plenário da Câmara, em Brasília - Mário Agra/Câmara dos Deputados

Pelo PSOL, seu antigo partido, Freixo concorreu à prefeitura da capital em 2016, chegando ao segundo turno contra Marcelo Crivella. Pelo PSB, disputou o posto de governador do estado fluminense em 2022, quando Cláudio Castro (PL) foi reeleito em primeiro turno.

"Acho que é uma pena. Sempre estive ao lado do Marcelo em todas as eleições até aqui, mas ele fez essa opção", afirma Tarcísio à coluna.

"Ele faz uma avaliação de que não ganhou as eleições porque estava na esquerda, mas a França está aí para mostrar que a melhor forma de vencer direita é ter um programa de esquerda", completa ele, em referência à aliança que se saiu vitoriosa na eleição legislativa do país europeu.

O psolista vinha tentando construir uma Frente Popular de Esquerda. O périplo envolveu conversas com dirigentes de PT, PC do B, PDT e PSB, que nos últimos meses indicaram apoio à reeleição de Paes.

Apesar do isolamento, Tarcísio se diz otimista e afirma que tem mais apoios do que Freixo em 2016, considerando militantes de partidos e figuras como o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).

O pré-candidato afirma ainda que partidos como o PT estão acostumados a fazer alianças com pessoas como o atual prefeito do Rio e com o ex-governador Sérgio Cabral, e que é esse "o lugar onde o Marcelo se vê". Tarcísio, no entanto, diz não guardar ressentimentos.

"Não considero Marcelo ou PT inimigos da nossa candidatura. Só temos respostas diferentes para uma pergunta legítima [como derrotar a extrema direita?]. A vida vai mostrar qual é a resposta correta", diz.

