Marçal diz que 'perseguição' irá ajudá-lo e cobra Bolsonaro: 'acorda'

São Paulo

Após a Justiça Eleitoral decidir pela suspensão das redes sociais, Pablo Marçal (PRTB) convocou seguidores a postarem sobre o caso e disse que a "perseguição" que sofre irá ajudá-lo a se eleger prefeito de São Paulo.

"Quero pedir pra todos vocês, agora, que gravem vídeos nos Instagrams de vocês, no YouTube de vocês, todo mundo grave vídeo e posta assim ó, Marçal Prefeito de São Paulo e coloca assim ó, vão derrubar as redes do Marçal", disse, antes de participar de motociata em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

Pablo Marçal em debate em SP

"Coloca pressão, porque o sistema inteiro se assusta. Presta bem atenção, pra quem tá chegando aqui agora. Toda perseguição acelera o processo. Então, ai de vocês que não entendem isso, por favor, cumpra a decisão que acabou de sair na liminar, derruba as minhas redes sociais, vocês vão ver eu aparecer até dentro da sua geladeira", afirmou.

O candidato também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

"Você é um cara que a gente sempre acreditou ser livre. Você prometeu para nós a liberdade nesse país e está curvando sua cabeça, capitão? Foi isso que você aprendeu no Exército do Brasil, capitão?", disse. "Acorda Bolsonaro, acorda."

O candidato também citou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), um dos principais apoiadores da candidatura de Nunes.

Tarcísio, governador de São Paulo, toma tipo de homem, você é militar, não se curva para esses comunistas", disse. "Governador, você vai pagar caro se você tocar naquilo que Deus mandou. Eu estou te dando um recado, cuidado com o que você tá fazendo em Brasília."

Em vídeo publicado nas redes sociais, que seguiam no ar até as 12h deste sábado (24), Marçal também convocou seguidores a seguirem canais paralelos e disse que fará campanha "até da cadeia" se for preso.

Leia a íntegra da decisão Juiz acolhe argumento de que candidato comete abuso econômico

MOTOCIATA

O recurso à motociata emula mais uma imagem associada ao bolsonarismo, em uma estratégia de Marçal que tem irritado aliados do ex-presidente.

Ao longo dos últimos meses, o influenciador tem ativado símbolos que são caros para o eleitor do ex-presidente, como a defesa da família, a presença em redes e a adjetivação de adversários como comunistas e socialistas.

Ao fazer isso, aproveita-se do baixo entusiasmo de apoiadores de Bolsonaro com a candidatura do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Oficialmente candidato do ex-presidente, que indicou para a vice o ex-Rota Ricardo Mello Araújo (PL), Nunes não empolga os aliados de Bolsonaro por ser visto como alguém que evita o confronto e que não é verdadeiramente alinhado às pautas do grupo.

A estratégia do candidato do PRTB tem dado certo. Entre bolsonaristas, Marçal tem 46% na pesquisa Datafolha contra 26% de Nunes. Há duas semanas, o emedebista estava à frente, com 37% a 25%.

Para reverter o movimento, a campanha de Nunes agora aposta na briga entre o influenciador e a família Bolsonaro, que envolveu uma série de ações de bastidores, além de um descontentamento com o empresário.

Aliados do ex-presidente afirmam que incomodou a atitude dúbia e enganosa do influenciador, que quer parecer próximo de Bolsonaro, mas não o apoiou em 2022. Marçal foi descrito por políticos bolsonaristas como estelionatário e duas caras.

Além disso, as acusações que pesam sobre Marçal, como a condenação por integrar uma quadrilha de fraude bancária e os elos com suspeitos de fazerem parte do PCC, levaram Bolsonaro a querer distância.

Por fim, pessoas próximas ao ex-presidente apontam ainda que Marçal representa um risco na eleição presidencial de 2026 e que o influenciador estaria usando a eleição municipal apenas com o objetivo de se cacifar para o Palácio do Planalto.