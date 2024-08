'Psicopata', 'tchuthuca do Bolsonaro': frases de Boulos na eleição 2024

São Paulo

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) teve embates duros durante a campanha, especialmente com Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB).

O candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL) ao lançar seu plano de governo - Bruno Santos - 1º.ago.2024/Folhapress

Ex-coordenador nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Boulos também tem tentado suavizar sua imagem, associada a invasões, para atrair o eleitor mais ao centro do espectro político.

E, em suas propostas, tenta enfatizar a busca pela redução da desigualdade.

PABLO MARÇAL

Os embates de Boulos com o candidato do PRTB, que se intitula ex-coach, ocorrem desde a pré-campanha.

Um exemplo foi quando o empresário compareceu à sessão do Conselho de Ética que aprovou o relatório do deputado do PSOL em favor do arquivamento do processo contra André Janones (Avante) pela suposta prática de "rachadinha".

Nos debates da campanha eleitoral, as discussões entre Boulos e Marçal os dois escalaram e chegaram aos bastidores após o empresário chamá-lo de vagabundo e insistir em mostrar uma carteira de trabalho na altura do seu rosto.

Ouvindo ele [Pablo Marçal] falar, parece que a gente está diante de um psicopata, porque ele fala e acredita na mentira. Você deveria buscar tratamento

RICARDO NUNES

Empatado tecnicamente com Boulos na liderança nas pesquisas, Nunes tem sido um dos alvos preferenciais dos ataques do candidato do PSOL, que reforça a ligação do prefeito com Jair Bolsonaro (PL).

Um dos episódios lembrados foi a participação de Nunes no ato convocado pelo ex-presidente para mostrar força diante das investigações que mostraram uma trama golpista para mantê-lo na Presidência.

Esse prefeito se comporta como 'tchutchuca' do Bolsonaro, não como prefeito da cidade de São Paulo

O atual prefeito é um bolsonarista envergonhado. É o contrário dos bolsonaristas mais duros e tal. Ele votou no Bolsonaro, ele apoiou o Bolsonaro, ele está no palanque do Bolsonaro, só que ele tenta se vender como alguém de centro

O meu adversário nesta eleição resolveu fechar uma aliança e vendeu a alma para o Bolsonaro. Isso tem um preço

São Paulo é uma ferrari, o problema é o piloto

TABATA AMARAL

Boulos tem buscado poupar Tabata Amaral (PSB) de críticas fortes. Ele almeja o apoio da deputada caso chegue ao segundo turno.

Um exemplo foi quando reagiu a uma decisão que o obrigou a apagar um post com dados de pesquisa que excluía a candidata dos cenários avaliados.

A Tabata é candidata, é uma pessoa por quem eu tenho respeito, é uma boa deputada federal, faz um trabalho na área de educação, é reconhecida por isso. Pode, inclusive, ajudar a qualificar o debate da eleição para a prefeitura

PROMESSAS

Se nós ganharmos as eleições de São Paulo, ao menos 50% das secretarias serão dirigidas por mulheres

No meu governo, não tenha a menor dúvida, é o governo que menos vai haver ocupações. Porque a ocupação é resultado da falta de política habitacional consistente. Ninguém ocupa uma encosta ou beira de morro porque quer. [...] Tendo uma política habitacional séria e consistente, a gente consegue evitar esse tipo de situação