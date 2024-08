Quaest: Boulos tem 22%, Marçal, 19% e Nunes, 19%, em empate técnico na liderança

São Paulo

A nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (28) aponta empate técnico na liderança das intenções de voto em São Paulo. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 22%, seguido pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB) e pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), ambos com 19%.

Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Ricardo Nunes, adversários na disputa pela Prefeitura de São Paulo - Pedro Ladeira e Bruno Santos/Folhapress

O levantamento foi encomendado pela TV Globo, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

José Luiz Datena (PSDB) tem 12%, e Tabata Amaral foi citada por 8% dos entrevistados.

Em um eventual segundo turno entre Boulos e Marçal, os dois aparecem empatados com 38%. Numa disputa entre Nunes e o influenciador, o prefeito fica à frente, com 47% ante 26%. Já entre Boulos e Nunes, o emedebista tem 46% e o psolista 33%.

O resultado se assemelha ao da pesquisa Datafolha divulgada há uma semana, a qual mostrou que Marçal cresceu sete pontos, empatando com os adversários. Ele aparecia com 21%, enquanto Boulos tinha 23% e, Nunes, 19%.

O Datafolha também mostrou que Marçal agora lidera com folga as intenções de voto entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 44%, frente a 30% de Nunes.

Ao longo dos últimos meses, o influenciador tem ativado símbolos que são caros para o eleitor do ex-presidente, aproveitando-se do baixo entusiasmo de apoiadores de Bolsonaro com a candidatura do prefeito.

Nunes não empolga os aliados de Bolsonaro por ser visto como alguém que evita o confronto e que não é verdadeiramente alinhado às pautas do grupo, apesar de ser oficialmente o candidato do ex-presidente, que indicou para vice Ricardo Mello Araújo (PL), ex-comandante da Rota.

Nas últimas semanas, a família Bolsonaro fez uma série de críticas a Marçal nas redes. Houve forte reações dos seguidores —muitos afirmaram que votariam no influenciador mesmo assim. Dias depois, quando a Justiça suspendeu os perfis do empresário, líderes bolsonaristas, inclusive o ex-presidente, se posicionaram contra o que chamaram de "censura".

O autodenominado ex-coach disse à Folha nesta semana que havia falado com Bolsonaro há poucos dias pelo Whatsapp.