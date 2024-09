Conheça candidatos às prefeituras das cidades da Grande São Paulo nas eleições de 2024

São Paulo

A Grande São Paulo tem 173 candidatos na disputa pelas prefeituras de suas 39 cidades.

O número representa uma média de quatro candidatos por município. Varia de dois em Arujá, Itapevi e São Lourenço da Serra a dez na capital paulista.

A Grande São Paulo reúne 39 cidades e tem mais de 20 milhões de habitantes - Rivaldo Gomes - 21.set.22/Folhapress

Outra variação é o número de partidos oficialmente dentro de alguma coligação nas cidades. Em Guararema, são apenas seis apoiando os candidatos da cidade. Já em São Bernardo do Campo e São Paulo, 26 partidos participam das eleições, quase todos os entre os 29 atualmente registrados no TSE.

O PT lidera o número de candidaturas na região, com 22 aspirantes a prefeito, seguido pelo PL, com 21. O Podemos aparecerá na urna em 15 cidades, o PSOL, em 13 e o PSD, em 12. Se forem consideradas as federações partidárias, a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) tem 26 candidatos, a Federação PSOL-Rede tem 14, e a Federação PSDB-Cidadania, seis.

O PSDB, que já chegou a controlar 15 prefeituras na região, chega a 2024 com apenas 5 candidatos na cabeça de chapa. Nenhum é candidato a reeleição e apenas um, Gilvan, em Santo André, concorre pela sucessão de outro tucano.

As maiores coligações foram formadas ao redor de Gerson Pessoa (Podemos), em Osasco, com 17 partidos, e Ângela Maluf (PSD), em Cotia, e Kauan (PSD), em Cajamar, com 16 partidos cada.

No total, 17 prefeitos tentam a reeleição, sendo apenas duas mulheres. Desses, 14 irão concorrer em outubro com um candidato a vice diferente do que foi eleito em 2020, sinalizando mudanças para acomodar o cenário político diferente. Entre os que buscam um novo mandato, seis são do PL, quatro do PSD, quatro do Podemos, dois do PT e dois do MDB.

São 14 os municípios da região que podem ter segundo turno: Barueri, Carapicuíba, Diadema, Embu das Artes, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.

Confira quais são os candidatos de cada cidade da Grande São Paulo para a eleição municipal: