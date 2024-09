Dário Saadi participa de sabatina Folha/UOL com candidatos de Campinas; assista às 18h30

São Paulo

Dário Saadi (Republicanos), atual prefeito e candidato à reeleição em Campinas participa nesta terça-feira (10) de sabatina promovida por Folha e UOL.

A entrevista, exibida às 18h30, tem condução de Paola Rosa, produtora do podcast Café da Manhã, com participação dos repórteres Gustavo Freitas, do UOL, e Marcelo Toledo, da Folha.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, do Republicanos - Zanone Fraissat - 5.mai.23/Folhapress

Saadi ocupa atualmente a prefeitura do município. Ele é medico urologista e foi vereador por quatro mandatos entre 1996 e 2012. Presidiu a Câmara Municipal entre 2005 e 2006. Foi secretário do Esporte e Lazer no governo de Jonas Donizette (PSB), antes de ser eleito prefeito em 2020.

Outros dois postulantes foram convidados. Na segunda-feira (09), foi transmitida a sabatina de Pedro Tourinho (PT). O candidato do Cidadania, Rafa ZImbaldi será entrevistado na quarta-feira (11), também às 18h30.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em 10 de junho com entrevistas com pré-candidatos em Belo Horizonte e está sendo realizado, ao todo, em 18 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.