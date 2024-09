Datafolha: Engajamento de Marçal é 8 vezes a soma dos outros candidatos

São Paulo

Menos de duas semanas após ter as redes sociais bloqueadas pela Justiça Eleitoral, Pablo Marçal (PRTB) atinge nas plataformas digitais números muito acima dos concorrentes à Prefeitura de São Paulo. O engajamento do candidato em suas contas corresponde a oito vezes os de todos os adversários juntos.

Os dados são de um levantamento realizado pelo Datafolha e pela empresa Codecs entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro com todos os pré-candidatos ao Executivo em São Paulo. O instituto considera menções em portais de notícias, blogs e fóruns e também posts em redes sociais.

Pablo Marçal (PRTB) e a candidata a vice, Antonia de Jesus (PRTB) em uma atividade de campanha no Tatuapé, zona leste da capital - Nelson Almeida/AFP

O autodenominado ex-coach teve, no período, 32.184.366 interações online, equivalente a oito vezes a soma dos outros candidatos, de quase 4,2 milhões. Em sua melhor semana até aqui, Marçal havia registrado 24,7 milhões de interações.

Guilherme Boulos (PSOL) tem o segundo melhor resultado no levantamento, com cerca de 2,1 milhões de interações. As candidatas Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) têm cerca de metade disso. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 233,5 mil e o apresentador José Luiz Datena (PSDB), 84 mil.

Após a derrubada de seus perfis pela Justiça Eleitoral, Marçal abriu uma conta reserva no Instagram. O perfil cresceu rapidamente e já conta com mais de 4 milhões de seguidores, um terço dos 12 milhões que a conta bloqueada do influenciador tinha.

Na nova conta, o candidato já tem quase o dobro de seguidores de Boulos, o segundo candidato mais seguido. Tabata vem na terceira colocação, com 1,6 milhão de seguidores no Instagram. Nunes e Datena tem pouco menos de 1 milhão cada.

Os resultados online de Marçal ameaçam a estratégia de reeleição de Nunes. O último Datafolha mostrou que o autodenominado ex-coach ultrapassou numericamente o prefeito, embora estejam empatados dentro da margem de erro junto com Boulos.

Nunes aposta no horário eleitoral para voltar a crescer nas pesquisas —tem mais de 60% do tempo da propaganda em TV. São cerca de 6 minutos em cada um dos dois blocos de 10 minutos, e 27 minutos e 20 segundos em inserções veiculadas ao longo da programação das emissoras.

De acordo com sondagens internas da campanha do emedebista, as inserções funcionaram. Apesar disso, a Codecs mostra que ele não teve aumento de engajamento nas redes sociais nesse período.

Presidente da Câmara Municipal e apoiador de Nunes, Milton Leite (União Brasil-SP) afirmou acreditar no sucesso da estratégia. "O Marçal tinha visibilidades nas redes. Nós estamos investindo nas redes e abrimos o salão grande agora [a TV] que tem a maior visibilidade, e vamos bater nele [Marçal] sem dó", afirmou.