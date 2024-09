Datena deixa púlpito e vai para cima de Marçal durante debate; veja vídeo

São Paulo

O candidato e apresentador José Luiz Datena (PSDB) deixou o púlpito e foi para cima de Pablo Marçal (PRTB) durante o debate eleitoral neste domingo (1°), realizado por TV Gazeta e Canal MyNews.

Durante pergunta sobre educação, Marçal iniciou a fala atacando a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em seguida, Datena comentou o tema, mas se sentiu incomodado com Marçal gesticulando, fazendo um 'M' com as mãos, e falando para a câmera: "Faz o 'M'".

Marçal chamou Datena de "playboy" e multimilionário e ironizou o trabalho do apresentador na TV.

Datena sai de seu lugar e se dirige a Marçal, infringindo regra no debate de Gazeta e MyNews

Ao ter direito de resposta, Datena disse que Marçal ligou para ele antes do debate da Band para fazer um acordo de ataque contra Ricardo Nunes e Guilherme Boulos (PSOL). "Não sabia o vagabundo, sem-vergonha e estelionatário de internet que você é", disse o tucano.

Marçal então desafiou Datena a ir até ele. O apresentador saiu do seu púlpito e foi até o candidato do PRTB e continuou a discussão, mas retornou ao seu posto após pedido da jornalista Denise Campos de Toledo, mediadora do debate.