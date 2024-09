Correspondentes da Folha passam a publicar no X durante bloqueio de Moraes

São Paulo

Com o bloqueio do X (ex-Twitter) no Brasil após a plataforma de Elon Musk não cumprir ordem de Alexandre de Moraes, do STF, e indicar um representante legal no Brasil, a Folha passa a publicar no X com um time de correspondentes internacionais.

A partir deste domingo (1º), as notícias mais importantes do Brasil e do mundo serão compartilhadas no perfil do jornal na plataforma por correspondentes. A decisão de Moraes vale apenas para o Brasil; o acesso ao X é livre nos países em que os correspondentes estão baseados.

O uso de qualquer VPN (rede virtual privada) continua legal no Brasil. O ilegal é, em tese, acessar a rede social, apesar de especialistas apontarem que isso é de difícil fiscalização.

Além desta iniciativa, a Folha também traz ao site os destaques do que está em discussão na rede social na coluna "Lá no X", escrita pela jornalista Michele Oliveira, de Milão.