Marçal admite não ter encontrado Bukele em viagem a El Salvador

São Paulo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) confirmou nesta terça-feira (10) que não encontrou o presidente Nayib Bukele durante visita a El Salvador no fim da semana passada.

Durante sabatina na Revista Oeste, ao ser questionado se confirmava não ter se reunido com o presidente, Marçal respondeu "sim".

Na última quinta-feira (5), o influenciador havia declarado à coluna da Mônica Bergamo, da Folha, que estava embarcando para "encontrar um presidente".

Pablo Marçal se reúne com Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, em visita ao país da América Central - gen_media_/instagram

Nas redes sociais de aliados que o acompanharam na viagem, foi registrado apenas o encontro de Marçal com o ministro da Justiça e Segurança de El Salvador, Gustavo Villatoro. O candidato também foi gravado em frente ao conhecido megapresídio "antiterrorismo" construído pela gestão.

Marçal diz ter gravado um documentário durante a viagem, que está sendo editado. "[Queria] dar os parabéns para o Bukele, para o ministro da Justiça, o Gustavo [Villatoro], que abriu El Salvador para nós e tratou a gente igual chefe de Estado lá", declarou ele em vídeo publicado neste domingo (8). Ele também afirma ter sido escoltado por veículos oficiais.

Integraram ainda a comitiva o advogado de Marçal e CEO da Marçal Corp, Tassio Renam, o influenciador digital Diego Neves, o empresário Leonardo Maiante Gianastacio e o candidato a vereador Leandro Cruz (PRTB), que postaram fotos surfando, tomando banho de piscina em frente ao mar e usando a academia do hotel Real Intercontinental San Salvador, onde ficaram hospedados.

Nas fotos postadas pela equipe de Marçal durante a viagem a El Salvador, o influenciador ainda apareceu em frente à fachada do Cecot (Centro de Confinamento do Terrorismo), megapresídio construído para abrigar 40 mil detentos no país, que sob Bukele atingiu a maior taxa de encarceramentos do mundo. Não está claro se o candidato entrou no local.

A prisão se tornou uma espécie de monumento à guerra do presidente contra o crime e visita obrigatória de influenciadores e políticos que passam por ali. O líder ganhou fama internacional após diminuir a taxa de homicídios de um país que por anos figurou entre os mais violentos do mundo.

Processo seletivo para secretariado

Na sabatina, Marçal também afirmou que pretende organizar um processo seletivo para escolher o secretariado em um eventual mandato. "Vou chamar os partidos para fazer uma imersão comigo e transmitir tudo ao vivo", disse.

Segundo ele, partidos aliados indicariam os nomes para participar da seleção para compor as secretarias. Marçal afirmou que pretende usar sua experiência em recrutar funcionários em suas empresas.