Nunes copia 'deixa o homem trabalhar' de Lula e slogan de Maluf

Candidato à reeleição, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), replica na sua propaganda eleitoral slogans que foram usados por Lula (PT) e por Paulo Maluf (PP) em campanhas anteriores. O emedebisda repete o "deixa o homem trabalhar" do petista e o carimbo "ele que fez" do ex-prefeito do PP.

Ao apresentar o político como o "caminho seguro" para a cidade, a campanha de Nunes adapta a frase usada pelo PT na disputa pela reeleição para a Presidência da República em 2006. "Deixa o homem trabalhar" dizem entrevistados na propaganda de Nunes. Uma versão da frase também é repetida no jingle do prefeito, com "o cara" no lugar do "homem".

O slogan original foi explorado pelo marqueteiro João Santana na campanha em que Lula tentava se desvencilhar dos escândalos de corrupção do seu primeiro mandato e apresentar feito do seu governo.

Candidato à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) visita à Central de Monitoramento Smart Sampa, na região central da cidade

"O genial 'deixa o homem trabalhar' era um verso que aparecia num jingle feito pelo compositor Lázaro do Piauí, que pedi para ele valorizar mais na letra, e decidi massificar como slogan de chegada no segundo turno, utilizando como bordão de vários comerciais de rádio e TV", afirmou João Santana à Folha em 2006.

"Não troca o certo pelo duvidoso", dizia o jingle do petista ao som de forró. "Ricardo é caminho seguro", canta a música do atual prefeito no ritmo de samba.

À frente da campanha de Nunes está o marqueteiro Duda Lima, que foi responsável pela propaganda de Jair Bolsonaro (PL) na disputa pela reeleição em 2022.

O prefeito de São Paulo tem mais da metade do tempo de rádio e televisão no horário eleitoral e nas inserções. Tenta no espaço estancar o crescimento de Pablo Marçal (PRTB), empatado tecnicamente com o prefeito e com Ricardo Boulos (PSOL) na liderança da última pesquisa Datafolha.

Na sua propaganda, Nunes replica uma expressão tradicionalmente usado por Maluf em campanhas eleitorais. Quando mostra medidas do seu governo como o tarifa zero nos ônibus ao domingos, o anúncio repete "Ricardo fez", que na televisão surge escrito como um carimbo sobre as imagens.

O original "Maluf que fez" foi criado pelo marqueteiro Duda Mendonça, morto em 2021, e usado em campanhas eleitorais na década de 1990 e em 2000.