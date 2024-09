Nunes leva à TV condenação de Marçal e elo de partido com PCC; veja vídeo

São Paulo

O prefeito de São Paulo e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB), levou à sua propaganda no horário nobre da TV uma série de acusações contra o rival Pablo Marçal (PRTB), incluindo sua condenação por furto qualificado em um caso de 2005 e ligações de seu partido com a facção criminosa PCC.

"Empresário de sucesso, bem-sucedido, escritor, palestrante, influencer digital. Esse é o lado que Pablo Marçal quer mostrar para você. Mas, ó, chega aqui que a gente vai mostrar o lado que ele quer esconder", diz a atriz num cenário que lembra uma sala de detetive de filmes, linguagem já usada por diferentes candidatos na campanha deste ano.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) - Bruno Santos/Folhapress

Em seguida, ela lê uma lista de títulos de reportagens de diferentes veículos que tratam do passado do influenciador com a Justiça. Entre elas, estão duas matérias da Folha que mostraram detalhes do processo que fez o hoje candidato ser preso em 2005 e condenado pela Justiça por furto qualificado em 2010.

Marçal foi acusado de participar de uma quadrilha de fraudes bancárias e costuma dizer que apenas consertava computadores para o grupo. O processo, porém, desmonta essa versão. Indica que ele indicava vítimas ao bando, sabia da fraude e foi solto após delatar supostos comparsas à Polícia Federal.

Ele foi sentenciado a quatro anos e cinco meses em regime semiaberto pela Justiça Federal em Goiás, mas os réus recorreram e, quando o caso transitou em julgado, em 2018, o crime já havia prescrito. Por isso, a sentença nunca foi aplicada. Ele sempre negou saber do esquema e, quando questionado, costuma citar a prescrição.

Além das reportagens, ao final, a inserção de Nunes na TV mostra um QR code que leva à sentença do processo na íntegra, enquanto a narradora fala: "Gente, a lista é grande, é assustador. E tudo isso é fato, e tá aí para todo mundo ver. Mesmo que ele queira tanto esconder".

Em seguida, aparece uma postagem de Marçal nas redes sociais na qual ele escreveu "PCC: seja criativo nos comentários".