Candidatos à Prefeitura de Campinas (SP) participam de sabatina Folha/UOL

São Paulo

A Folha e o UOL promoverão nesta semana sabatinas com três dos principais candidatos à Prefeitura de Campinas, maior cidade do interior de São Paulo.

As entrevistas são gravadas e exibidas com duração de 30 minutos.

Na segunda-feira (9), às 18h30, será transmitida a sabatina de Pedro Tourinho (PT). Na terça (10) às 18h30, é a vez do prefeito Dário Saadi (Republicanos). Na quarta-feira, também às 18h30, será entrevistado Rafa Zimbaldi (Cidadania).

Montagem com os candidatos à Prefeitura de Campinas: da esq. para a dir., Pedro Tourinho (PT), Dário Saadi (Republicanos) e Rafa Zimbaldi (Cidadania)

As sabatinas serão conduzidas por Paola Rosa, produtora do podcast Café da Manhã, com participação dos repórteres Gustavo Freitas, do UOL, e Marcelo Toledo, repórter da Folha.

O ciclo de entrevistas foi iniciado em 10 de junho com pré-candidatos em Belo Horizonte e está sendo feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

Eleições 2024 Encontre notícias e tire dúvidas sobre o pleito de outubro

O eleitor que for às urnas em outubro encontrará um cenário praticamente igual ao que viu quatro anos atrás. Os três principais candidatos de hoje também foram os três primeiros colocados na última eleição.

Dário Saadi foi eleito em 2020 e concorre à reeleição. Antes, foi vereador por quatro mandatos. Ele abriga em sua coligação de 12 legendas os partidos do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em sua primeira campanha, ele enfrentou o deputado estadual Rafa Zimbaldi no segundo turno.

À época, Zimbaldi estava no PSB, partido que hoje divide a chapa com Saadi. Hoje no Cidadania, o deputado traz em sua coligação desde partidos tradicionais, como o PSDB e o PDT até nanicos como o Agir e o PMB.

O terceiro colocado em 2020 foi o petista Pedro Tourinho, que também retorna à disputa neste ano. Ele tem o apoio da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, do presidente Lula, pelo PC do B e pelo PV, da Federação PSOL-Rede e da Unidade Popular.

O PT, que não vence como cabeça de chapa em Campinas desde 2000, não governa nenhuma das maiores cidades do interior do estado atualmente. A principal prefeitura administrada pelo partido é de Araraquara.

Além dos sabatinados também disputam a prefeitura os candidatos Angelina Dias (PCO) e Wilson Matos (Novo).