Xará não chega a acordo com Boulos na Justiça e terá de mudar nome na urna

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) deu dois dias para que o candidato a vereador de São Paulo Guilherme Boulos (Solidariedade) escolha outro nome para usar nas urnas.

A decisão foi publicada na sexta-feira (13). "Evidenciada a impossibilidade de acordo com o candidato ao cargo de prefeito, fica aberta vista ao candidato, para que, no prazo de 02 (dois) dias, informe novo nome de urna, desde que não contenha a menção ao nome 'BOULOS'", afirma trecho da publicação.

Segundo o TRE-SP, decisão visa evitar que eleitor confunda candidatos. A Lei Eleitoral prevê que os nomes dos concorrentes não podem estabelecer "dúvida quanto à sua identidade".

O empresário Guilherme Bardauil Boulos (Solidariedade), candidato a vereador em São Paulo

Boulos do Solidariedade pode ser impedido de concorrer se não alterar nome. Ele é alvo do Ministério Público Eleitoral (MPE), que pediu a impugnação do seu registro de candidatura por tentar usar o nome Guilherme Boulos na urna, homônimo do candidato que disputa a prefeitura pelo PSOL.

Defesa do psolista pediu que Justiça Eleitoral negasse uso do nome Boulos pelo candidato a vereador. A equipe jurídica alegou que a coincidência de nomes tem sido usada por Pablo Marçal (PRTB) para "transmitir desinformação".

Reportagem da Folha mostrou que o candidato a prefeito pelo PRTB se baseou em um processo envolvendo o homônimo de Boulos para acusá-lo de uso de drogas.

O nome completo dele é Guilherme Bardauil Boulos, e o postulante a prefeito se chama Guilherme Castro Boulos.

Bardauil Boulos admitiu ter sido preso há mais de 20 anos após ser flagrado com uma quantidade de maconha. Por causa da desinformação, Marçal foi condenado pelo TRE-SP a dar direito de resposta ao adversário nas redes dele.

Homônimo de deputado é candidato pela primeira vez. Aos 42 anos, Guilherme Bardauil Boulos afirma que "sempre quis ser vereador e dessa vez deu certo [a candidatura]". Ele diz que, como ele e o xará disputam vagas diferentes nas urnas, os nomes iguais não devem confundir os eleitores.

O Guilherme Boulos candidato a vereador disse que vai votar em Ricardo Nunes (MDB). Atual prefeito da cidade, Nunes é concorrente direto do deputado federal Guilherme Boulos.

Apesar de anunciar o voto em Nunes, empresário é diplomático ao comentar a candidatura do xará de esquerda. "Quanto maior for a concorrência para melhorar a vida de todos, melhor. Vence quem tiver o melhor projeto. A voz do povo é a voz de Deus", afirmou ao UOL.