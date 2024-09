Datafolha: veja quem herda votos de Datena se apresentador desistir da eleição

São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), atual candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, receberia 24% de todos os eleitores que declararam escolher José Luiz Datena (PSDB) caso o apresentador desistisse do pleito deste ano, indica pesquisa Datafolha.

Nunes receberia 24% dos eleitores, que o citaram como uma segunda opção de voto em relação ao tucano. Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) seriam, cada um, a alternativa para 12% dos eleitores do jornalista, segundo o levantamento.

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) em caminhada na Penha, na zona leste da capital paulista - Divulgação/Federação PSDB/Cidadania

Em seguida viria Tabata Amaral (PSB), que chegou a negociar uma chapa com Datena, com 11%, e Marina Helena (Novo), com 6%.

Como a margem de erro entre os que votam no apresentador é de 11 pontos percentuais, para mais ou para menos, não é possível dizer quem claramente seria beneficiado em uma desistência do atual candidato.

Datena afirmou reiteradas vezes que não desistirá do pleito, mas tem apresentado recentemente sinais de descontentamento com a campanha e com o próprio desempenho nas pesquisas eleitorais. Em sabatina realizada por Folha e UOL nesta sexta-feira (13), ele chorou e desabafou sobre a candidatura.

Disse que se não for eleito em outubro, colocará um fim à sua tentativa de carreira política e pretende retomar a sua rotina na TV Bandeirantes. "Eu tentei ajudar as pessoas a votar em mim, até agora não consegui, porra, o que eu posso fazer?", afirmou.

Segundo o Painel, amigos do apresentador tem pedido a interrupção da campanha pelo baixo nível e pelas limitações de saúde. Este último motivo, inclusive, o levou ao hospital no início do mês, quando cancelou atividades em decorrência de um mal-estar. À época, também negou deixar a corrida.

A pesquisa Datafolha foi realizada entre a terça-feira (10) e esta quinta-feira (12) com 1.204 eleitores de São Paulo, contratada pela Folha e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-07978/2024 . A margem de erro nos dados globais é de três pontos percentuais para mais ou para menos.