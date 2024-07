Folha promove seminário sobre agronegócio sustentável

São Paulo

A Folha promove na próxima sexta-feira (26), às 9h, a sétima edição do seminário Agronegócio Sustentável. O evento acontece no auditório do jornal, na região central de São Paulo, e será transmitido ao vivo nesta página e no canal do jornal no Youtube.

A primeira mesa debate formas de aumentar a produtividade da agropecuária com práticas sustentáveis. Segundo estudo de aptidão agrícola da Serasa Experian, o plantio de soja no país pode crescer até 36,6 milhões de hectares (Mha) sem a necessidade de desmatamento, ocupando somente áreas de pastagens.

O aumento da capacidade de produção sem degradação ambiental é fundamental para atender a demanda do mercado internacional. Em abril de 2023, o Parlamento Europeu aprovou uma norma para proibir a venda de produtos ligados ao desmatamento nos 27 países da União Europeia. A medida considera itens como gado, madeira, soja, café, cacau, borracha e dendê, além dos derivados dessas commodities.

Colheitadeira de grãos em uma propriedade rural de Brasília - Lucio Tavora - 2.fev.24/Xinhua

Em seguida, o segundo painel discute o uso de novas tecnologias no campo. Hoje, equipamentos agrícolas que coletam dados e sistemas que utilizam inteligência artificial (IA) para analisar essas informações ajudam agricultores a aumentar a produtividade nas fazendas e a gerir as propriedades.

O evento será conduzido por Mauro Zafalon, colunista e repórter especial da Folha. Há 35 anos à frente da coluna Vaivém das Commodities, o jornalista foi o principal homenageado na edição deste ano do prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio, organizado pelo Jornalistas&Cia.

Interessados em acompanhar os painéis presencialmente e de forma gratuita podem se inscrever pelo Sympla. As vagas são limitadas. O público também pode participar com perguntas e comentários via WhatsApp, no número (11) 99648-3478. O evento tem apoio do Banco do Brasil.