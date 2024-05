Colunista da Folha recebe prêmio por contribuição ao jornalismo de agronegócio

São Paulo

O colunista e repórter especial da Folha Mauro Zafalon é o homenageado especial da edição de 2024 do prêmio +Admirados do Agro. A láurea é concedida no ano em que o jornalista completa 35 anos à frente da coluna Vaivém das Commodities.

Organizada pelo Jornalistas&Cia, a cerimônia de premiação acontece em São Paulo no dia 12 de agosto. Zafalon receberá troféu por sua contribuição ao jornalismo de agronegócio.

O jornalista será o segundo profissional a receber a honraria. O primeiro foi o repórter José Hamilton Ribeiro, homenageado em 2021.

O colunista Mauro Zafalon, em São Paulo - Mathilde Missioneiro/Folhapress

No ar desde 22 de maio de 1989, em um período de preços descontrolados no Brasil e desabastecimento de matérias-primas, Vaivém das Commodities acompanhou as maiores mudanças macroeconômicas que tiveram efeito na oferta e na demanda do agronegócio no país.

Além de Zafalon, o prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio homenageia outros 30 profissionais que acompanham o setor e 25 publicações.