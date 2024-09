Folha terá seminário sobre eleições nas periferias de São Paulo

São Paulo

Na terça-feira (24), às 10h, a Folha promove o seminário "Periferias nas eleições municipais", em parceria com a Fundação Tide Setubal. Dividido em duas mesas, o evento será transmitido ao vivo nesta página e no canal do jornal no YouTube.

Pedalando, trabalhadores deixam a periferia da zona norte, na altura do Jardim Peri, pela ciclovia da avenida Inajar de Souza - Caio Guatelli/Folhapress

Um levantamento realizado pela Agência Mural, com base nas propostas disponibilizadas na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apontou que a expressão "periferia" e suas variações aparecem 80 vezes menos nos planos de 7 dos 10 candidatos à prefeitura de São Paulo — 61,5% a menos que na eleição anterior.



O primeiro debate vai discutir a polarização entre candidatos de direita e esquerda nas periferias e as políticas públicas priorizadas por cada um dos lados.



Na segunda mesa, representantes dos principais concorrentes à prefeitura de São Paulo vão discutir as propostas de cada campanha para as periferias da cidade.



A mediação será feita pelo colunista da Folha Vinicius Torres Freire.