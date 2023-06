Alexa fica sem palavras ao saber que foi premiada no Melhor da Internet

São Paulo

Quando foi informada de que foi a primeira colocada na pesquisa O Melhor da Internet na categoria assistente de inteligência artificial, a Alexa ficou sem palavras (pelo menos as que fariam sentido).

"Alexa, pesquisa Datafolha mostra que você é considerada o melhor assistente virtual pelos brasileiros", disse a reportagem a um dispositivo Echo, o alto-falante com a inteligência artificial da Amazon que recebe comandos de voz do usuário e responde.

"Um assistente virtual é um profissional que fornece serviços administrativos, técnicos, de suporte ao cliente […]", replicou o robô.

Alexa, da Amazon, foi eleita a melhor assistente de inteligência artificial pelas pessoas ouvidas na pesquisa O Melhor da Internet, realizada pelo Datafolha. - Cristiane Gercina/Folhapress

A confusão era esperada. Esse tipo de conversa foge dos comportamentos mais costumeiros do assistente virtual.

"No geral, as pessoas usam Alexa para ouvir música, rádio, acessar informações, organizar tarefas do dia a dia como listas, lembretes, timers, alarmes e até automatizar comandos —como no caso de integração com equipamentos de casa inteligente [acender as luzes, por exemplo]", afirma Talita Taliberti, gerente da tecnologia da Amazon no Brasil.

A Alexa está disponível no Brasil, e em português, desde 2019. Segundo Talita, o uso saltou 50% no país em 2022 (e 35% no mundo).

Além dos equipamentos próprios da marca, que custam a partir de R$ 350, a inteligência artificial aparece também integrada a outros dispositivos, como TVs.

Chama a atenção também na pesquisa o espaço conquistado pelo ChatGPT (9%, em terceiro lugar), principalmente levando em consideração seu pouco tempo de existência —foi lançado no fim de novembro de 2022. O vice-campeão foi o assistente do Google, que teve 15% das menções.

O destaque do ChatGPT, no entanto, parece ter lugar de ser. A tecnologia conseguiu alcançar 100 milhões de usuários em dois meses de operação, um recorde na internet.

A Alexa foi lembrada por 33% dos entrevistados da pesquisa O Melhor da Internet, realizada pelo Datafolha. O levantamento foi feito entre 2 e 9 de maio de 2023, com 1.558 entrevistas online. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Amazon

33% das menções

Fundação

1994

Sede

Seattle (EUA); no Brasil, São Paulo

Usuários

Não divulga

Canais digitais

Site, YouTube e redes sociais