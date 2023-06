Eleita a maior influenciadora, Virginia exibe rotina da família

São Paulo

É meio-dia de uma quarta-feira quando o avião particular de Virginia Fonseca pousa em São Paulo trazendo a influenciadora, três assistentes e sua sogra, Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo. A aeronave, um jato do modelo Cessna 560XL, foi presente de aniversário de Virginia para o marido, Zé Felipe. Custou R$ 35 milhões.

A essa altura, Virginia já postou 22 stories no Instagram documentando cada passo do seu dia: a mala da Louis Vuitton, o look da viagem, o embarque no hangar particular em Goiânia, o beijo de tchau nas filhas. Ao final de um dia comum na vida de Virginia, somam-se em média 80 stories. Cada um é visto por cerca de 5 milhões de pessoas.

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca, que compartilha nas redes a rotina com o marido, Zé Felipe, e as filhas, Maria Alice e Maria Flor - Leo Franco - 6.nov.22/AgNews

Citada por 15% dos entrevistados pelo Datafolha como a maior influenciadora do país, ela tem mais de 43 milhões de seguidores no Instagram, 36 milhões no TikTok e 11 milhões no YouTube. Todas as redes são alimentadas diariamente, mas é nos stories onde Virgínia faz sua magia: mantém a audiência hipnotizada por um conteúdo quase trivial.

Ser eleita a maior influenciadora do Brasil ainda espanta a menina que, aos 17 anos, postou seu primeiro vídeo no YouTube. O ano era 2016, ela morava em Portugal com a família e começou a fazer os vlogs porque se sentia sozinha. "Pode não parecer, mas ainda fico surpresa por gostarem tanto de mim", diz.

Seu trunfo, segundo ela, é entregar exatamente o que o público deseja: sua rotina. "O que mostro é isso, o bom dia da Maria Alice e da Maria Flor, eu e o Zé, nossa família. Acho que é isso que o pessoal gosta de ver: a verdade."

Entre cliques fofos das filhas e dancinhas divulgando as músicas do marido, Virginia também usa os stories para vender maquiagem e perfumes de sua marca, a WePink.

No início do ano, a empresa foi alvo de ataques envolvendo um de seus itens mais vendidos: a base. A influenciadora Karen Bachini testou e desaprovou o cosmético, gerando rebuliço nas redes sociais.

No último ano, a WePink faturou R$ 110 milhões só com a venda de perfumes. Os próximos passos incluem a inauguração de quiosques em shoppings, "para trazer mais contato físico aos clientes".

Virginia tem também uma agência de marketing digital, a Talismã. O nome é o mesmo de um dos maiores clássicos de Leonardo —e também da fazenda do cantor em Goiás.

Há três anos, Virginia exibia o local em seu canal do YouTube. O vídeo intitulado "Invadimos a fazenda do Leonardo" bateu 5 milhões de visualizações e catapultou a popularidade de Virginia. Menos de um mês depois, ela anunciaria a gravidez da primeira filha com Zé Felipe.

Aos 24 anos e mãe de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de oito meses, a influenciadora não nega que só consegue equilibrar tantas tarefas porque tem uma rede de apoio robusta. Além da mãe e da sogra, ela tem três babás e outros funcionários que cuidam da casa e da comida.

Uma maternidade vigiada por tantos olhares trouxe a ela o desafio de lidar com um novo tipo de hater. "Acho que ainda não tinha aprendido a ser mãe na internet. Nunca me abalei com comentários, mas na maternidade isso me pegou. Mãe é muito julgada. Já sofri muito, já fiquei mal."

Recentemente, fãs de Virginia recuperaram imagens do relacionamento dela com o streamer Rezende Evil, com quem namorou entre 2018 e 2020. Um vídeo que viralizou mostrava cenas do ex-namorado a maltratando, intercaladas com momentos carinhosos com Zé Felipe.

A história de amor que começou no TikTok e acabou no altar encanta os fãs. "Em três anos de relacionamento, a gente nunca brigou", assegura Virginia. Do namoro áspero com o streamer à união de conto de fadas com o herdeiro sertanejo, a narrativa da garota anônima alçada ao posto de estrela da internet simboliza a glória da geração Z.

"Minha vida não é perfeita. Eu posto quando estou passando mal, quando estou estressada, tendo um dia ruim. Mas, sem dúvida, estou vivendo meu melhor momento. Sou muito feliz e grata. Não me falta nada", afirma.

A pesquisa Datafolha foi feita entre 2 e 9 de maio de 2023, com 1.500 entrevistas online. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.