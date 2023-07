Conheça 16 ferramentas de IA que podem ajudar na sua rotina

São Paulo

Desde o lançamento do ChatGPT, em novembro, foram lançadas várias plataformas que usam inteligência artificial (IA) para realizar diversos tipos de tarefa. Além de responder a curiosidades, esses programas podem ajudar a montar um currículo, criar capas de livros e até otimizar uma planilha de Excel.

A Folha separou aplicativos que podem ser úteis para diversas tarefas.

Logo do aplicativo para celular do ChatGPT - Olivier Morin/AFP



Goodtape

O Goodtape (www.mygoodtape.com) transcreve gravações em áudio em apenas alguns minutos. Basta subir o arquivo, selecionar a língua (português incluso) e fazer um cadastro. A versão gratuita dá direito a três transcrições por mês.

Decktopus

O Dectopus AI (www.decktopus.com) usa IA para criar apresentações de PowerPoint em segundos. Insira o título, selecione algumas configurações e o trabalho aparece. Ainda é possível personalizar slide por slide. Exige cadastro.

Inflection

A IA Pi, do Inflection (www.inflection.ai), troca de lugar com o usuário e faz perguntas no fim das respostas para engajar em diálogos mais profundos. A plataforma diz ser boa em entregar respostas sucintas e empatia. O cofundador da Microsoft Bill Gates elogiou a iniciativa e disse que quem criar o melhor assistente digital vai ganhar a corrida das IAs.

Monica

A assistente Monica (monica.im) é uma extensão dos navegadores Google Chrome e Edge que funciona como um copiloto para a navegação na internet. Com um comando, ela pode resumir um artigo, tirar dúvidas, traduzir páginas, responder a emails e escrever tuítes. A versão gratuita tem uso diário limitado.

Poised

A Poised (www.poised.com) usa IA para dar feedback em tempo real para apresentações em vídeo. Consegue, por exemplo, dizer quais palavras o usuário usa em excesso e mede sua confiança e clareza. A plataforma exige uma assinatura, mas pode ser testada gratuitamente.

Stockimg

O Stockimg (www.stockimg.ai) é uma ferramenta para gerar capas de livros, papéis de parede, pôsteres, logos e ilustrações. Existe uma versão gratuita, de uso limitado.

Formula Bot

A extensão Formula Bot (www.formulabot.com) usa IA para criar fórmulas para planilhas. Compatível com o Excel e o Google Planilhas, basta explicar o comando desejado que o programa entregará a solução. Ele também faz o caminho contrário: insira a fórmula usada em um arquivo e ele explicará o que foi feito. A versão gratuita dá direito a cinco usos por mês.

Kick Resume

A plataforma Kick Resume (https://www.kickresume.com/) acelera a criação de currículos ao misturar uma IA geradora de texto com currículos pré-montados, como os da plataforma de design Canva. O site pega informações do LinkedIn ou do Gmail e preenche parte dos dados essenciais de um currículo. Gratuito com uso limitado.

Compose AI



A plataforma Compose AI (www.compose.ai/) escreve e completa emails. Para usá-la, é necessário baixar uma extensão para o navegador. A ativação da IA ocorre quando o usuário digita "//". Na janela aberta, o usuário consegue interagir com a IA. Esse comando precisa ser feito em inglês, embora o resultado possa sair em português. Os termos de privacidade do aplicativo informam que os desenvolvedores do Compose AI podem ter acesso a comunicações do usuário. A versão gratuita do Compose AI entrega até mil palavras por mês.

Clarice.ai

A assistente de texto Clarice.ai auxilia redatores a entregar textos claros e bem revisados. A IA detecta, além de erros ortográficos, desvios de estilo —falta de clareza, concisão ou força. O software de revisão é proprietário e foi treinado a partir de clássicos da literatura e manuais de estilo, a exemplo do livro "Como Escrever Bem", de William Zinsser. O sistema conta também com uma plataforma geradora, baseada no ChatGPT, que pode ajudar a estruturar textos e criar lides.

UseChatGPT.AI

Permite usar Bard, Bing, ChatGPT e Claude sem precisar copiar, colar e escrever comandos. A opção de traduzir, por exemplo, instrui o bot para não alterar o sentido de cada palavra durante a tradução.

Krisp

A inteligência artificial Krisp toma notas em videoconferências e consegue creditar as falas para diferentes interlocutores. O resultado é similar ao que Microsoft e Google pretendem, respectivamente, ao integrar IAs geradoras ao Meet e ao Teams. Essas funções foram anunciadas, mas não estão disponíveis para usuários.

O Krisp também tem uma função de cancelar ruídos externos tanto do áudio gravado, quanto do recebido. De acordo com o site desta ferramenta, isso ajuda a evitar distrações. A plataforma, que pode ser baixada neste link, também afirma não armazenar dados das conversas e usar criptografia para garantir privacidade dos usuários.

ChatPDF

A plataforma ChatPDF entrega um serviço de resumo de documentos personalizado. O usuário coloca no site um arquivo em formato PDF, e a inteligência artificial entrega uma sinopse e sugestões de perguntas de forma automática. Pessoas recomendam o uso da ferramenta no Twitter para acelerar o trabalho acadêmico e os estudos. É preciso checar as respostas, sobretudo a perguntas específicas, da IA, que inventa fatos como o ChatGPT.

Browse.AI

Essa extensão para Google Chrome Browse.AI executa tarefas simples de forma autônoma no navegador, como resolver captchas e copiar dados de relatórios em uma página web. Isso é feito sem códigos de programação. A empresa adota um modelo freemium, em que as contas gratuitas dãodireito a 50 créditos ao mês —copiar uma linha em uma tabela, por exemplo, custa 1 crédito. Os modelos pagos variam US$ 19 por mês a US$ 249 por mês e garantem de 10 mil a 120 mil créditos.

Quillbot

O Quillbot melhora textos em inglês ao conferir mais fluidez e variação de palavras. A ferramenta gratuita sugere mudanças de vocabulário e estrutura.

Amazon CodeWhisperer

O assistente de programação da Amazon, CodeWhisperer, completa códigos de programação, encontra problemas no script e trechos que configuram plágio. A ferramenta tem um plano individual gratuito, acessível mediante cadastro na AWS (Amazon Web Services). O GitHub Copilot oferece serviço similar por uma assinatura a partir de US$ 10 ao mês —estudantes não pagam.