Twitch, da Amazon, lança recurso de vídeos curtos para rivalizar com TikTok

O site de transmissão ao vivo da Amazon, Twitch, lançou sua própria plataforma de vídeos curtos uma semana após a aprovação de uma lei que pode banir o TikTok nos EUA.

Os criadores na Twitch fazem transmissões ao vivo jogando videogames ou conversando com o público, às vezes por várias horas seguidas.

O novo recurso, chamado Discovery Feed, permite que os espectadores assistam em um feed pequenos trechos retirados desses vídeos mais longos. Ele aparece como uma nova aba no aplicativo da Twitch.

O Discovery Feed ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar uma concorrência significativa para o TikTok.

As postagens iniciais vistas pela Bloomberg incluíam um professor da Universidade Estadual do Arizona dando as boas-vindas aos alunos para uma aula e um streamer sendo atacado na rua.

Ao contrário do TikTok, os criadores da Twitch geralmente não publicam seu próprio conteúdo de curta duração. Em vez disso, os espectadores selecionam trechos engraçados ou envolventes das transmissões ao vivo e os transformam nos chamados clipes.

O Discovery Feed será "personalizado com base no histórico de visualização de um espectador e interações em tempo real", disse um porta-voz do Twitch.

Isso potencialmente incluirá conteúdo destinado a maiores de idade, desde que atenda às diretrizes do Twitch, disse o porta-voz.

O Congresso e o governo Biden estão forçando a chinesa ByteDance, dona do TikTok, a se desfazer do serviço ou enfrentar uma proibição, por preocupação de que o governo chinês possa usar o aplicativo para propaganda ou espionagem de residentes dos EUA.

O aplicativo tem 170 milhões de usuários mensais nos EUA.

A Twitch e o TikTok vêm se inspirando um no outro há anos. Em 2022, o TikTok lançou uma opção de assinatura ao vivo, que lembrava a oferta da Twitch. No entanto, o produto de transmissão ao vivo do TikTok não afetou significativamente a participação de mercado do Twitch.

Os streamers não receberão uma parte da receita publicitária pelos vídeos no Discovery Feed porque os comerciais aparecem entre seus clipes e não diretamente neles, de acordo com um porta-voz do Twitch.