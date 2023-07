Sam Altman, CEO da OpenAI, lança projeto para diferenciar humanos de IA

San Francisco | Reuters

O Worldcoin, um projeto fundado pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, foi lançado nesta segunda-feira (24). O núcleo do projeto é o World ID, que a empresa descreve como um "passaporte digital" para provar que seu titular é um ser humano real, não um robô de IA (inteligência artificial).

Para obter uma World ID, o cliente se inscreve para fazer pessoalmente uma varredura de íris que utiliza um orbe da Worldcoin, uma bola de prata do tamanho aproximado de uma bola de boliche. Quando o escaneamento da íris pelo orbe verifica que a pessoa é um ser humano real, ele cria uma World ID.

A empresa por trás da Worldcoin é a Tools for Humanity, sediada em São Francisco e Berlim.

Sam Altman, CEO da OpenAI, fabricante do ChatGPT, participa de conversa com alunos da Keio University em Tóquio, Japão - Issei Kato - 12.jun.2023/Reuters

O projeto tem dois milhões de usuários em seu período beta e, com o lançamento nesta segunda-feira, a Worldcoin está ampliando as operações de "orbing" para 35 cidades em 20 países. Como atrativo, aqueles que se inscreverem em determinados países receberão o token de criptomoeda WLD, da Worldcoin.

O preço da WLD subiu no início do pregão nesta segunda-feira. Na corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, ela atingiu um pico de US$ 5,29 (R$ 25).

Blockchains podem armazenar as World IDs de forma a preservar a privacidade e não podem ser controladas ou fechadas por uma única entidade, disse o cofundador Alex Blania à Reuters.

O projeto diz que os World IDs serão necessários na era dos chatbots de IA generativa, como o ChatGPT, da própria OpenAI de Altman, que produzem uma linguagem notavelmente humana. Os World IDs poderiam ser usados para diferenciar pessoas reais de bots de IA online.

Altman disse à Reuters que a Worldcoin também pode ajudar a lidar com a forma como a economia será remodelada pela IA generativa.

"As pessoas serão sobrecarregadas pela IA, o que terá enormes implicações econômicas", disse ele.

Um exemplo que Altman gosta de citar é a renda básica universal, ou UBI, um programa de benefícios sociais geralmente administrado por governos em que cada indivíduo tem direito a pagamentos. Como a IA "fará cada vez mais o trabalho que as pessoas fazem agora", Altman acredita que a UBI pode ajudar a combater a desigualdade de renda.

Como somente pessoas reais podem ter IDs mundiais, isso poderia ser usado para reduzir fraudes ao implantar a renda básica.

Altman disse que acha que um mundo com a UBI está "muito distante no futuro" e que não tem uma ideia clara sobre qual entidade poderia distribuir dinheiro, mas que a Worldcoin estabelece as bases para que isso se torne realidade.

"Achamos que precisamos começar a fazer experimentos para descobrir o que fazer", disse ele.