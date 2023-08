Apple anuncia evento em 12 de setembro; analistas esperam anúncio do iPhone 15

Bengalore (Índia) | Reuters

A Apple anunciou nesta terça-feira (29) que realizará seu evento de outono em 12 de setembro, preparando o terreno para o que os analistas acreditam ser o lançamento de uma nova linha de iPhones e smartwatches.

O evento ocorrerá no Steve Jobs Theatre, em sua sede em Cupertino, Califórnia (EUA), de acordo com convites da empresa mais valiosa do mundo.

IPhone 14 é colocado à mostra em loja da Apple, na Califórnia (EUA) - Justin Sullivan/Getty Images via AFP

Analistas de Wall Street afirmaram que a Apple tentará atrair compradores com uma série de novos recursos para seu principal dispositivo, já que o lançamento ocorre em meio a uma queda na demanda global por smartphones.

A Apple registrou uma queda de 2,4% nas vendas do iPhone para o terceiro trimestre fiscal -- uma rara queda para o produto que durante anos impulsionou o crescimento da empresa.

A variante mais cara da nova geração do iPhone terá uma câmera periscópica que poderá melhorar a capacidade de zoom em cinco vezes ou mais, de acordo com Ming-Chi Kuo, analista da TF International Securities.

A esperada linha de relógios deve apresentar um novo processador baseado no chip A15 Bionic, da Apple, já usado em modelos anteriores do iPhone, e aumentará o desempenho, de acordo com uma reportagem da Bloomberg News.