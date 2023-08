São Francisco será centro de operação de táxis autônomos nos EUA

São Francisco (Califórnia) | Reuters

Após votação polêmica de uma agência estadual da Califórnia, a Waymo, da Alphabet, e a Cruze, da General Motors, podem transportar passageiros pagantes dia ou noite em São Francisco, solidificando a cidade como o centro da indústria de veículos autônomos.

A Comissão de Serviços Públicos da Califórnia na quinta-feira (10) ficou do lado das empresas, diante da vigorosa oposição de alguns moradores e agências da cidade. Os comissários ouviram mais de seis horas de comentários públicos de residentes e grupos de interesse especial apoiando ou se opondo à medida que expandiria o serviço pago de veículos autônomos.

As empresas agora têm permissão para iniciar o serviço de táxi pago em toda a cidade, em todas as horas do dia. Em função disso, elas planejam implantar mais carros autônomos. As startups têm coletivamente mais de 500 veículos autônomos já em operação.

Membros do SafeStreetRebel, grupo anônimo de ativistas anticarros, colocam cone em um táxi robô - Josh Edelson - 15.jul.23/AFP

Antes de aprovar a expansão, o comissário John Reynolds abordou algumas das preocupações do público.

"Embora ainda não tenhamos os dados para julgar os veículos autônomos em relação ao padrão que os humanos estão estabelecendo, acredito no potencial dessa tecnologia para aumentar a segurança nas estradas", disse.

Cruise e Waymo têm executado serviços experimentais limitados por horários e áreas geográficas na cidade. Nenhuma das duas empresas indicou na quinta-feira quando tornarão o serviço de táxi 24 horas uma realidade, mas prometeram fazer isso em breve, em e-mails promocionais após a votação.

A Waymo terá permissão para dirigir a velocidades de até 105 km por hora e em condições climáticas adversas, enquanto a Cruise será limitada a 56 km por hora e não poderá dirigir quando o tempo não permitir, informou a comissão.