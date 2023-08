The New York Times bloqueia recurso usado pela criadora do ChatGPT, diz site

São Paulo

O site do jornal The New York Times bloqueou o acesso de um recurso da OpenAI, criadora do ChatGPT, para que o conteúdo da publicação fosse usado pela inteligência artificial.

O recurso é chamado de web crawler e consiste em fazer uma varredura no site, guardando os conteúdos em um banco de dados que serve para serviço de buscas e também treinar versões de inteligência artificial para que possa obter respostas a perguntas feitas pelos usuários.

Segundo informações do site The Verge, um arquivo disponibilizado pelo The New York Times chamado robots.txt indica que a publicação barrou o GPTBot, que é o web crawler criado pela OpenAI no início de agosto.

O site The Verge indica que o bloqueio teria sido feito em 17 de agosto. O The New York Times e a OpenAI foram procurados, mas não responderam ao site.

O bloqueio teria ocorrido um dia após a rádio pública dos EUA, NPR, divulgar que o The New Times estudava formas de proteger o seu conteúdo nas redes e avaliava processar a OpenAI por direitos autorais.

O processo de web crawler é feito pelas empresas de inteligência artificial sem permissão e não há uma legislação específica nos Estados Unidos.

O jornal também já divulgou que não participará de um grupo de mídia que buscava acordo com as grandes empresas de tecnologia para defender os interesses do jornalismo.