As startups de tecnologia sonham em gerar o tipo de ganhos que a fabricante de chips americana Nvidia relatou este ano. O elevado interesse pela inteligência artificial, impulsionado pelos chips da Nvidia, está longe de acabar.

A empresa anunciou nesta quarta-feira (23) que dobrou sua receita no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 13,5 bilhões, com um lucro líquido de US$ 6,2 bilhões, um aumento de 843% em relação ao mesmo período de 2022.

Os resultados, muito acima da previsão da empresa e também das expectativas do mercado, fizeram com que suas ações disparassem cerca de 8% nas operações após o fechamento de Wall Street nesta quarta-feira (23). Desde o início do ano, as ações da empresa aumentaram 200%.

No trimestre atual, a Nvidia espera que as receitas aumentem cerca de 170% em relação ao ano passado. Isso não apenas é melhor do que os concorrentes, mas também supera o crescimento médio das startups.

Nvidia apresenta processadores e chips durante feira em Taiwan - Ann Wang - 30.mai.2023 / Reuters

A Nvidia está colhendo os frutos dos planos iniciados décadas atrás. Após a empresa ser listada em 1999, ela foi pioneira na GPU (unidade de processamento gráfico), começando com o GeForce 256. As GPUs foram posteriormente configuradas para lidar com os dados necessários para treinar grandes modelos de linguagem para a inteligência artificial generativa.

A unidade de centros de dados da Nvidia - que inclui chips avançados de IA - cresceu 171% para mais de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 49 bilhões) no último trimestre.

A geopolítica tem limitado o potencial do mercado. No ano passado, os Estados Unidos proibiram a exportação de chips de ponta para a China. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, falou sobre os perigos de mais restrições em um mercado que representa até um quarto das vendas de centros de dados.

Mas as vendas dos chips H100 e A100 da Nvidia em outros lugares estão aumentando. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são os compradores mais recentes que esperam desenvolver capacidades de IA generativa. A Nvidia agora diz que restrições adicionais nas vendas para a China não teriam impacto imediato nos resultados financeiros.

É razoável perguntar que tipo de ameaça é representada pela determinação das empresas de tecnologia de grande porte em desenvolver seus próprios chips de IA. A Alphabet está trabalhando em uma TPU (unidade de processamento tensorial) projetada para essa tarefa e tem os recursos para atingir o objetivo. O fluxo de caixa livre foi sete vezes maior que o da Nvidia no ano passado. Mas a Nvidia está ocupada preparando um chip GH200 mais poderoso para 2024.

Para comprovar que o crescimento pode continuar, observe a velocidade com que a Nvidia está tentando aumentar a produção - uma mostra da escassez no mercado. No próximo ano, ela planeja triplicar os envios de H100s.

Muitas ações de tecnologia estão lutando para alcançar os valores máximos que foram obtidos no final de 2021, quando as taxas de juros estavam baixas e as vendas estavam altas. A Nvidia ultrapassou isso com folga. Lucros que superam as previsões significam que ela é negociada com um múltiplo de ganhos futuros mais baixo também.

A empresa continua sendo a única fabricante de chips a ultrapassar um valor de mercado de US$ 1 trilhão (cerca de R$ 4,9 trilhões). A diferença entre a demanda por chips de IA e a quantidade que a Nvidia pode produzir abre caminho para ganhos adicionais.