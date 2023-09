'Parece que fico alienígena': IA de maquiagem do Microsoft Teams clareia olhos escuros

São Paulo

A Maybelline NY, do Grupo L’Óreal, passou a oferecer, no fim de julho, maquiagem virtual gratuita a usuários corporativos do Microsoft Teams. Interessadas e interessados podem tentar se embelezar com um clique, sem recorrer a cosméticos ou gastar tempo à frente do espelho, mas o uso no dia a dia ainda decepciona.

O filtro apresentou falhas com movimentos e algumas dimensões do rosto, em teste feito pela Folha. O batom virtual, por exemplo, pode não acompanhar o movimento dos lábios ou não se encaixar bem em bocas maiores. A maquiagem some quando a face deixa de estar ao centro do quadro.

Outro problema está no clareamento não solicitado de olhos escuros. A repórter da Folha Rebeca Oliveira testou o filtro do Teams e acabou com íris cinzentas. "Parece que fico um pouco alienígena."

Filtro da Maybelline oferece 12 opções de looks. Dois deles apenas suavizam expressões faciais e são representados no provador por modelos homens

Para a gerente de comunicação da entidade em prol dos direitos humanos na internet Coding Rights, Erly Guedes, falta preocupação em abranger todas as pessoas racialmente diversas no processo de construção desses filtros que simulam maquiagens.

"Quando os filtros produzidos por uma empresa acinzentam apenas os olhos escuros, numa tentativa de clareamento, podemos, sim, dizer que há um viés algorítmico racista. Em contrapartida, os olhos verdes ou azuis são reconhecidos e não sofrem alterações, já que são considerados bonitos e adequados pelos filtros", afirma Guedes, que pesquisa sobre mídias digitais, identidade e comunicação na UFF (Universidade Federal Fluminense).

Segundo a Coding Rights, é necessário ampliar a percepção das necessidades e complexidades do conjunto real da população brasileira para que filtros como esses possam considerar várias tonalidades da pele negra e embelezar sem embranquecer.

Em comunicado, a Maybelline afirma que o produto está em fase de testes e será melhorado a partir do feedback dos usuários. Contas gratuitas e convidados em reuniões do Teams não têm acesso ao novo recurso, apenas empresas que pagam pelo pacote Office para organizações.

Assista ao teste feito pela Folha:

Inteligências artificiais com fins estéticos usam aprendizado de máquina para reconhecer padrões faciais. Esses modelos chamados de visão computacional ficam sujeitos a vieses raciais em função de haver mais pessoas brancas em bancos de imagens.

O corretor virtual que promete amenizar expressões faciais funcionou pior na repórter Paola Ferreira Rosa, uma mulher negra, do que em Giovanna Stael, jornalista branca da TV Folha.

Para Giovanna, o teste mostrou pouca variação entre os visuais disponíveis. Paola disse que o filtro surtiu pouco efeito em seus cílios.

Veja como o filtro mudou o rosto de Paola

Veja como o filtro mudou o rosto de Giovanna

Procuradas, L'Óreal e Microsoft afirmam que desenvolveram o filtro Maybelline em parceria com a Fundação Geena Davis. "Consideramos uma ampla variedade de biotipos, incluindo diferentes tons de pele, formato de rostos, entre outras particularidades. Para garantir mais acuracidade, mais de 70 mil imagens foram testadas."

De acordo com a Maybelline NY, os filtros oferecem visuais naturais e ousados —são 12 opções. As mudanças podem ser feitas em bocas, olhos, cílios e rosto. Para a sobrancelha, não há recurso.

Os filtros foram criados com base no provador virtual da Maybelline, que permite testes com todo o portfólio de cosméticos da empresa —há bases, corretivos, máscaras de cílios e batons. A responsável técnica pelo projeto é a empresa de realidade aumentada Modiface.

Para acessar o filtro, é necessário ter o aplicativo do Teams no computador. Para baixá-lo, é preciso ir a este site da Microsoft e fazer download da versão "para trabalho ou escola."

Microsoft e L'Óreal afirmam que pedem acesso às imagens do usuário apenas para aplicar o filtro de maquiagem. "Os dados não ficam salvos. Assim, as imagens são deletadas imediatamente após o uso."

Com o aplicativo correto, o usuário deve acessar sua conta do trabalho. É possível ativar o filtro antes ou depois da reunião.

ANTES DA REUNIÃO

Clique em "Participar da reunião"

Depois, em "Efeitos de Vídeo"

Em seguida, em "Mais Efeitos de Vídeo"

Role para baixo no painel direito e selecione "Maybelline" na categoria "Filtros"

Veja as 12 opções disponíveis e selecione o seu visual

É possível fazer testes antes da escolha definitiva

Quando estiver satisfeito, clique em "Participar agora"

DURANTE A REUNIÃO: