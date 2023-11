'Levará milhões de anos até que máquinas possam voar' e outras previsões tecnológicas espetacularmente erradas

Londres | BBC News Brasil

Prever, segundo o dicionário, é anunciar por meio de uma revelação, conhecimento fundado, antecipar por intuição ou conjectura algo que vai acontecer.

Embora o bom senso possa dizer que não é aconselhável fazê-lo, a previsão é necessária em todos os aspectos da vida: qualquer decisão envolve algum grau de visualização do futuro.

Mas, como disse o brilhante físico Neils Bohr, "prever é muito difícil, especialmente se for sobre o futuro".

O primeiro voo humano controlado, motorizado e sustentado, em 17 de dezembro de 1903, na Carolina do Norte, realizado pelos irmãos Wright. - Getty Images

E quando vozes confiáveis se aventuram a adivinhar o que vai acontecer e fracassam, nunca mais são esquecidas.

Digamos que é porque alguma lição pode ser aprendida com esses catálogos de erros. Mas, para ser franco, toda previsão não deixa de ser divertida.

Recentemente, por exemplo, circulou um editorial publicado há 120 anos, em outubro de 1903, pelo jornal americano The New York Times (NYT), um dos mais respeitados e premiados do mundo.

A manchete era "Máquinas voadoras que não voam". Nas linhas finais, o autor concluía:

"...poderia-se presumir que a máquina voadora que realmente voaria poderia evoluir com os esforços combinados e contínuos de matemáticos e mecânicos entre um milhão e 10 milhões de anos."

Então, seis semanas depois, em 17 de dezembro, os irmãos Wright realizaram o primeiro voo sustentado em uma aeronave mais pesada que o ar.

Para ser justo, o autor do artigo estava comentando uma tentativa fracassada de voo que testemunhou.

Por mais alfabetizado que fosse, ele não era um físico e inventor famoso, como foi William Thomson, o Lord Kelvin, que em 1895 declarou que "máquinas voadoras mais pesadas que o ar são impossíveis".

Na verdade, Lord Kelvin é um dos clássicos da arte da previsão.

Em 1897 ele concluiu que "o rádio não tem futuro" e em 1900 garantiu aos seus colegas cientistas que "o raio-X é uma farsa".

Ele estava no limiar de uma revolução que traria tecnologias inimagináveis.

Abaixo, listamos uma coleção de previsões erradas sobre algumas das invenções mais usadas hoje em dia.

‘Uma caixa de madeira’

É verdade que a caixa de madeira desapareceu, mas a TV triunfou - Getty Images

"Embora teórica e tecnicamente a televisão possa ser viável, comercial e financeiramente é impossível", disse Lee DeForest, pioneiro do rádio e inventor com mais de 180 patentes, em 1926.

Porém, a ideia de ver imagens à distância tinha uma longa história e, na década de 1920, a fantasia se tornou realidade.

Não houve um único "inventor" da televisão. Participaram um grande número de "experimentadores", empresários e organizações públicas.

Enquanto o aparelho era aperfeiçoado, foram feitas apresentações à imprensa e ao público.

Em 1939, o NYT publicou um artigo intitulado "Ato I, Cena I: As transmissões domésticas começam em 30 de abril. A Feira Mundial será o cenário", por Orrin E. Dunlap Jr., jornalista de radiodifusão.

Na opinião dele…

"O problema da televisão é que as pessoas têm que se sentar e manter os olhos grudados na tela; a família americana média não tem tempo para isso."

Uma opinião semelhante foi expressa em 1946 por Darryl Zanuck, cofundador do estúdio cinematográfico 20th Century Fox:

"A televisão nunca vai reter uma audiência. As pessoas ficarão entediadas rapidamente de olhar para uma caixa de madeira compensada todas as noites."

Contrariamente às suas previsões, a televisão se tornou um ponto focal importante na vida cotidiana de muitos americanos e do restante do mundo.

Hoje, quase 80% dos americanos assistem televisão diariamente. Uma pessoa assiste cerca de 141 horas de televisão por mês ou 1.692 horas por ano, em média.

Supondo que você atinja a expectativa média de vida de 78 anos, isso equivale a cerca de 15 anos da sua vida.

E tudo isso apenas nos Estados Unidos, onde as pessoas "não deveriam ter tempo para isso."

‘Uma supernova’

Embora tenha começado a ser desenvolvida mais cedo, foi em 1995 que a internet deu passos firmes no mercado - Getty Images

Tal como a televisão, a internet foi desenvolvida com o tempo e o trabalho de muitas pessoas.

E foi a World Wide Web que a tornou acessível a todos.

Embora já estivesse lá há alguns anos, foi em 1995 que a internet começou a entrar com mais firmeza.

Já as reações foram mistas. Entre os céticos, destacou-se o astrofísico Clifford Stoll, que em seu livro "Silicon Snake Oil" previu:

"Não creio que listas telefônicas, jornais, revistas ou locadoras de vídeo desapareçam com a disseminação das redes de computadores. Também não acho que meu telefone se fundirá com meu computador para se tornar algum tipo de dispositivo de informação."

Mas a previsão mais memorável veio do pioneiro da internet, Robert Metcalfe, o bilionário inventor da tecnologia Ethernet e fundador da 3Com Corporation.

Em um artigo clássico publicado em dezembro de 1995 no InfoWorld, ele escreveu:

"Quase todas as previsões feitas agora sobre 1996 dependem do crescimento exponencial contínuo da internet. Mas prevejo que a internet (...) em breve se tornará uma supernova espetacular e em 1996 entrará em colapso catastrófico."

E não parou por aí: ele prometeu engolir as palavras sobre o colapso da internet se a previsão da "supernova" se revelasse errada.

Em 1997, subindo ao palco durante uma conferência internacional sobre a World Wide Web em Santa Clara, Califórnia, Metcalfe reconheceu que a internet não era uma supernova.

Como estava empenhado em engolir suas próprias palavras, ele tentou fazê-lo comendo um grande bolo decorado para se parecer com sua coluna do InfoWorld.

Mas o público o vaiou: ele não iria escapar tão facilmente.

Metcalfe teve que rasgar a coluna do InfoWorld, colocá-la no liquidificador com um pouco de água para fazer polpa e comê-la.

Apesar do espetáculo, nem todos aprenderam a lição e insistiram em prever o fim da web.

Apenas um ano depois, e citando uma lei com o nome de Metcalfe, o renomado economista Paul Krugman antecipou o seu fim iminente.

"O crescimento da internet diminuirá dramaticamente à medida que a falha na 'Lei de Metcalfe' se tornar clara: a maioria das pessoas não tem nada a dizer umas às outras! "Em 2005 ficará claro que o impacto da internet na economia não foi maior do que o do fax."

Não só ele estava errado, mas essa previsão apareceu em um artigo publicado pela revista de tecnologia Red Herring. O título: "Porque é que as previsões da maioria dos economistas estão erradas" (sem brincadeira).

Embora não tenha precisado engolir as palavras, ele garantiu um lugar neste peculiar panteão da fama.

‘Sem possibilidade’

Steve Jobs, então CEO da Apple, apresentando o novo iPhone na Macworld em São Francisco em 1º de janeiro de 2007 - Getty Images

"Os telefones celulares nunca substituirão o telefone com fio."

Obviamente era uma provisão completamente equivocada.

O curioso é que quem disse isso em 1981 não foi outro senão o inventor do telefone celular, Marty Cooper, que fez a primeira ligação com o aparelho em Nova York, em 1973.

E por falar em telefones...

"Não há chance de o iPhone ganhar uma participação significativa no mercado", disse o ex-CEO da Microsoft, Steve Ballmer, ao jornal USA Today em 2007.

"Sem chance", enfatizou. "Eles podem ganhar dinheiro. Mas se você realmente olhar para os 1,3 bilhão de telefones vendidos, prefiro ter nosso software em 60%, 70%, 80% deles do que ter 2% ou 3% da Apple".

Dado que o iPhone se tornaria o produto tecnológico de consumo de maior sucesso de todos os tempos, esta é provavelmente uma das piores previsões da história.

