Big techs investem em startups de IA mais que empresas de capital de risco

As big techs investiram muito mais que os grupos de capital de risco em startups de inteligência artificial generativa neste ano, buscando usar seu poder financeiro para dominar o setor em ascensão.

Microsoft, Google e Amazon fecharam uma série de acordos de grande porte no ano passado, totalizando dois terços dos US$ 27 bilhões arrecadados por empresas iniciantes de IA em 2023, de acordo com novos dados da empresa PitchBook, que pesquisa o mercado de capital fechado.

O grande investimento, que explodiu após o lançamento do ChatGPT da OpenAI em novembro de 2022, destaca como os maiores grupos do Vale do Silício estão excluindo os investidores tradicionais de tecnologia dos maiores acordos do setor.

O surgimento da IA generativa —sistemas capazes de produzir vídeo, texto, imagem e áudio semelhantes aos humanos em segundos— também atraiu os principais investidores do Vale do Silício.

Mas os investidores de capital de risco foram superados, tendo sido obrigados a reduzir seus gastos à medida que se ajustam às taxas de juros mais altas e às avaliações em queda de suas empresas.

"No último ano, vimos o mercado se consolidar rapidamente em torno de alguns modelos fundamentais, com grandes empresas de tecnologia entrando e investindo bilhões de dólares em empresas como OpenAI, Cohere, Anthropic e Mistral", disse Nina Achadjian, sócia da empresa de capital de risco dos EUA Index Ventures, referindo-se a algumas das principais startups de IA.

"Para o capital de risco tradicional, você tinha que estar no início e ter convicção —o que significava estar a par das últimas pesquisas em IA e saber quais equipes estavam saindo do Google DeepMind, Meta e outros", acrescentou.

Uma série de acordos, como o investimento de US$ 10 bilhões da Microsoft na OpenAI, bem como bilhões de dólares arrecadados pela Anthropic, sediada em San Francisco, tanto do Google quanto da Amazon, ajudaram a impulsionar os gastos totais em grupos de IA para quase três vezes mais do que o recorde anterior de US$ 11 bilhões estabelecido dois anos atrás.

O investimento de risco em tecnologia atingiu níveis recordes em 2021, quando os investidores aproveitaram as taxas de juros ultrabaixas para levantar e implantar grandes somas em uma variedade de setores, especialmente aqueles mais afetados pela Covid-19.

A Microsoft também se comprometeu a investir US$ 1,3 bilhão na Inflection, outra startup de IA generativa, na tentativa de se adiantar aos concorrentes como Google e Amazon.

Construir e treinar ferramentas de IA generativa é um processo intensivo, exigindo imenso poder de computação e dinheiro.

Como resultado, as startups preferiram se associar a empresas de tecnologia de grande porte, que podem fornecer infraestrutura em nuvem e acesso aos chips mais poderosos, além de recursos financeiros.

Isso rapidamente aumentou as avaliações de startups de capital fechado no setor, tornando mais difícil para os fundos de capital de risco apostar nas empresas na vanguarda da tecnologia.

Uma venda de ações de funcionários na OpenAI está buscando avaliar a empresa em US$ 86 bilhões, quase triplicando a avaliação que recebeu no início deste ano.

"Até mesmo os principais investidores de capital de risco do mundo, com dezenas de bilhões sob gestão, não conseguem competir para manter essas empresas de IA independentes e criar novos concorrentes que desbancam os incumbentes de Big Tech", disse Patrick Murphy, sócio-fundador da Tapestry VC, uma empresa de capital de risco de estágio inicial.

"Nessa mudança de plataforma de IA, a maioria das empresas potencialmente únicas em um milhão que surgiram até agora já foi capturada pelos incumbentes de Big Tech."

No entanto, os capitalistas de risco não estão ausentes do mercado. A Thrive Capital, empresa sediada em Nova York de Josh Kushner, é o principal investidor na venda de ações de funcionários da OpenAI, tendo apoiado a empresa anteriormente este ano. A Thrive continuou a investir mesmo durante uma queda nos gastos com capital de risco em 2023.

A Mistral, sediada em Paris, arrecadou cerca de US$ 500 milhões de investidores, incluindo as empresas de capital de risco Andreessen Horowitz e General Catalyst, e a fabricante de chips Nvidia, desde sua fundação em maio deste ano.

Alguns fundos de risco estão buscando investir em empresas que estão construindo aplicativos que estão sendo desenvolvidos sobre os chamados "modelos fundamentais" desenvolvidos pela OpenAI e Anthropic, da mesma forma que os aplicativos começaram a ser desenvolvidos em dispositivos móveis nos anos seguintes à introdução dos smartphones.

"Há esse mito de que apenas as empresas de modelos fundamentais importam", disse Sarah Guo, fundadora da empresa de capital de risco Conviction focada em IA. "Há um enorme espaço de domínios de aplicação ainda inexplorados para a IA, e muitas das empresas de IA mais valiosas serão fundamentalmente novas".