Em vídeos, veja como funciona IA da Samsung que edita e melhora fotos

A Samsung carregou sua câmera com recursos de inteligência artificial generativa (como a do ChatGPT), embora não tenha feito grandes mudanças em seu conjunto de lentes na sua última leva de lançamentos neste mês.

O pacote de inteligência artificial Galaxy AI, lançado com a nova geração de aparelhos S24, inclui cinco soluções para fotografias: câmera lenta instantânea, fotografia noturna, zoom digital de até 100 vezes com melhor qualidade, remoção de sombras e reflexos e edição com IA generativa.

A Folha testou esses recursos, desenvolvidos pela Samsung em parceria com o Google —o gigante das buscas desenvolveu um modelo de IA feito para funcionar em celulares, o Gemini Nano. Alguns funcionam de forma satisfatória e outros nem tanto.

Influencer posa com quatro celulares Galaxy S24 Ultra, nas quatro cores disponíveis - Loren Elliott/Reuters

Parte disso ficou disponível em aparelhos mais antigos, a partir de uma atualização de software. O chip da Qualcomm personalizado Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, contudo, faz diferença e as ferramentas funcionam com mais velocidade e fluidez no S24.

Após pré-venda iniciada no último dia 17, o aparelho começou a ser entregue a lojas e domicílios na quarta-feira (24).

Todas essas funcionalidades, por ora, são gratuitas.

CÂMERA LENTA INSTANTÂNEA

Disponível apenas no S24, o recurso desacelera vídeos filmados no modo normal, com 60 frames por segundo.

Versões anteriores do aparelho já filmavam em "slowmotion", mas era necessário ativar um modo de gravação previamente, que capta 240 frames por segundo.

A nova ferramenta usa IA para criar os frames necessários para garantir o efeito de câmera lenta. Basta pressionar o dedo contra a tela e esperar.

A Folha testou o efeito com uma gravação da trajetória de uma bolinha de papel arremessada. A câmera lenta proporcionada pela IA deixa um rastro levemente artificial, mas entrega um resultado satisfatório.

EDIÇÃO MÁGICA

Outro recurso de edição após a captura da imagem é a chamada "edição mágica", que permite selecionar objetos de maneira intuitiva e movê-los pela imagem, ou apagá-los.

Veja como funciona no vídeo abaixo.

A opção de movimentar imagens, em geral, funciona melhor. Apagar objetos pode deixar distorções e artefatos na fotografia como no exemplo abaixo.

Reportagem usou "edição mágica" da Samsung para apagar celular da fotografia. Inteligência artificial adicionou um prisma preto no lugar do aparelho - Pedro S. Teixeira/Folhapress

As imagens editadas com inteligência artificial recebem um selo para apontar a intervenção com a tecnologia. É possível porém usar uma outra ferramenta de IA mais antiga da própria Samsung para apagar o selo, como mostra o vídeo abaixo.

FOTOGRAFIA NOTURNA

A Samsung também adicionou um modo que otimiza fotos tiradas em ambientes com baixa luminosidade.

Disponível na tela de mais modos, a ferramenta chama-se "noturno", em português, ou nightography em inglês.

Esse recurso corrige a granularidade causada pelo aumento da sensibilidade do sensor da câmera em função da falta de luz —tecnologia chamada de ISO. Isso é feito com inteligência artificial, que também realça os contornos.

Imagem de vista noturna do centro de São Paulo fica menos granulada, com ajuda de IA - Pedro S. Teixeira/Folhapress

RETIRAR SOMBRAS E REFLEXOS

Outra opção de recurso com IA no novo Galaxy é a de apagar reflexos e sombras com um clique. O recurso deixa as fotos mais limpas sem muito esforço.

A detecção de sombra, no entanto, tem um grau de erro que apaga objetos mais escuros na imagem, a contragosto do dono da foto.

Inteligência artificial apagou fios de imagem, sem que isso fosse solicitado - Pedro S. Teixeira/Folhapress

ZOOM DIGITAL DE ATÉ 100 x COM IA

Outro recurso disponível apenas no Galaxy S24 Ultra é o zoom de 100x. Essa opção já estava disponível no S23 Ultra. A Samsung, porém, anunciou que o sistema Galaxy AI pode melhorar a qualidade das imagens com altos níveis de zoom digital.

A câmera é funcional com esse nível de zoom graças a tecnologias de estabilização e uma janela auxiliar que indica onde está a mira do celular no canto superior direito da tela.

A Folha conseguiu capturar um boneco de 15 cm desenhado em uma placa a cerca de 50 metros com o zoom de 100 vezes com as mãos livres. No entanto, há grande perda de qualidade.

Veja como ficam as imagens:

MAIS RECURSOS

Durante o lançamento da linha Galaxy S24, a Samsung anunciou simultaneamente com o Instagram que os donos dos novos aparelhos seriam os primeiros capazes a publicar fotos Full HD (com resolução de 1920x1080) na rede social que funciona em alta definição (1280x720).

Isso em tese permite mais detalhes e maior definição de cor.

A Samsung também diz que a IA generativa é usada para melhorar as fotografias no geral. O usuário pode escolher o nível de intervenção nas configurações da câmera.

PIORA NO ZOOM ÓPTICO

Na única mudança no jogo de lentes do Galaxy S24 Ultra, a Samsung diminuiu o zoom óptico de uma das duas câmeras teleobjetivas. Para compensar, aumentou a resolução da lente de 12 megapixels para 50 megapixels.

Assim, a empresa afirma que garante qualidade de zoom óptico com aproximação de até 10 vezes.