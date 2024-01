Óculos de realidade virtual da Apple estreiam nos EUA dia 2, por R$ 17 mil

São Paulo

Os óculos de realidade aumentada da Apple, chamados de Vision Pro, chegam ao mercado americano no próximo dia 2. O dispositivo anunciado em junho de 2023 marca a estreia da Apple nesse segmento, até então dominado pela Meta e por fabricantes de videogame.

O Vision Pro será vendido por preços a partir de US$ 3.499 (cerca de R$ 17.100). A pré-venda começa no dia 19. O anúncio divulgado nesta segunda (8) não informa data de lançamento em outros países.

Headsets de realidade aumentada da Apple, em exibição na conferência de desenvolvedores da Apple, realizada em junho - REUTERS

O óculos de realidade aumentada foi a principal atração do evento da Apple para desenvolvedores, quando a empresa tentou vender o aparelho como uma plataforma de "computação espacial". A fabricante do iPhone mostrou intenção de descolar realidade virtual do universo dos videogames.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A apresentação mostrou sessões de cinema com telas infinitas, expectadores assistindo a esportes com a possibilidade de consulta de dados em tempo real e até experiências profissionais de produção em design gráfico e edição de vídeo.

A principal concorrente da Apple na área de realidade virtual é a Meta, que vende seus Oculus Meta Quest 3 por US$ 500 (R$ 2.442). Também dona do Instagram e do Facebook, a empresa também tentou ir além dos jogos de videogame com a tecnologia com seu primeiro lançamento em 2019, mas, após falhar, abraçou o mercado gamer e hoje tem melhores resultados.

O mercado ainda apresenta sinais de ceticismo quanto ao sucesso comercial em larga escala dos óculos de realidade aumentada, principalmente em função do alto preço. Entre as grandes empresas de tecnologia, a Apple foi a que apresentou menor crescimento em 2023, ano marcado pelo otimismo com a popularização da inteligência artificial.

As ações da Apple, entretanto, apresentam alta de 1,20% no início da tarde desta segunda, após o anúncio do dispositivo.