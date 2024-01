O que se sabe sobre o primeiro implante de chip cerebral em humano feito pela empresa de Musk

Nova York | Bloomberg

A Neuralink, empresa de Elon Musk, realizou seu primeiro implante de chip cerebral em um ser humano, dando um grande passo em direção ao objetivo do bilionário de permitir que as pessoas controlem computadores com suas mentes. E pela primeira vez, Musk deu um nome ao dispositivo de implante.

Elon Musk anunciou que já foi feito o primeiro implante cerebral em humanos pela Neurolink, uma de suas empresas - Gonzalo Fuentes - 16.jun.2023 / Reuters

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Neuralink e o primeiro teste humano da empresa:

O que é a Neuralink?

A Neuralink é uma startup fundada por Elon Musk em 2017. Ela está tentando construir uma interface cérebro-computador que ajudaria pessoas com lesões traumáticas a usar telefones e computadores apenas com seus pensamentos. Para fazer isso, a empresa está trabalhando na implantação de eletrodos nos cérebros das pessoas.

Parece assustador. Isso já foi feito antes?

Sim. A Neuralink se baseia em décadas de tecnologia voltada para a implantação de eletrodos em cérebros humanos para interpretar sinais e tratar condições como paralisia, epilepsia e mal de Parkinson. Um dispositivo inicial é conhecido como matriz de Utah, que foi demonstrado pela primeira vez em um ser humano em 2004. Muitos concorrentes entraram no campo, incluindo Synchron e Precision Neuroscience.

É legal?

A FDA (agência de vigilância sanitária dos EUA) deu à Neuralink aprovação para testes clínicos em humanos em maio do ano passado, após uma série de testes de implante em vários animais. A empresa foi fortemente criticada pelo seu experimento em animais, especialmente primatas, por grupos como o Comitê de Médicos pela Medicina Responsável (em tradução livre do inglês), que afirmou que a Neuralink falhou em muitas dessas cirurgias.

O que é diferente no dispositivo Neuralink?

O dispositivo Neuralink contém mais de 1.000 eletrodos, muito mais do que outros implantes. Ele visa neurônios individuais, enquanto muitos outros dispositivos em desenvolvimento têm como alvo os sinais de grupos de neurônios. Se funcionar, isso deve permitir um maior grau de precisão.

Como exatamente funciona?

O implante coloca o chip e outros componentes eletrônicos dentro do crânio do usuário, com comunicações sem fio enviando dados de sinal cerebral para um aplicativo Neuralink, que os decodifica em ações e intenções. O carregamento também é feito sem fio. A Neuralink desenvolveu um robô cirúrgico exclusivo para realizar o procedimento de implante.

O que Musk e a Neuralink esperam fazer com os chips cerebrais?

A Neuralink afirma que quer ajudar pessoas paralisadas, para começar. Eventualmente, Musk diz que seu dispositivo poderia ajudar pessoas com perda de audição e visão. O bilionário afirma que espera que um dia o implante possa permitir metas futuristas, como ajudar os humanos a se fundirem com a inteligência artificial.

Como o dispositivo é chamado?

Em uma postagem em sua rede social na segunda-feira (29), Musk disse que o dispositivo seria chamado de Telepatia.

O que acontecerá durante o primeiro teste cerebral humano do Neuralink?

Este teste tem como objetivo ajudar a empresa a definir o design correto para seu dispositivo. No ano passado, a Neuralink disse que realizaria 11 cirurgias este ano, embora suas previsões tenham sido excessivamente otimistas no passado.

Quanto tempo levará este estudo?

Normalmente, esse tipo de estudo envolve a inscrição de 5 a 10 pacientes e dura até um ano. O próximo passo é um estudo de viabilidade e, em seguida, um estudo crucial, que é algo semelhante a um estudo de Fase 3 para um medicamento. Se tudo correr bem, provavelmente levará entre cinco anos e uma década antes da comercialização.