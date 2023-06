Fabio de Melo supera papa e Malafaia como religioso mais influente da internet, aponta Datafolha

São Paulo

As redes sociais ascenderam no país junto com sua ordenação clerical, no começo do século 21. Sua relação com elas começou a ficar séria anos depois, quando um rapaz que havia o acompanhado como pianista criou uma conta no Twitter para ele. Aí veio a amiga Guilhermina Guinle e sugeriu: por que não o Instagram?

O traquejo online fez com que em 2023 o padre Fabio de Melo, 52, fosse apontado em pesquisa Datafolha como religioso mais influente do Brasil. Dos 1.500 entrevistados em enquete virtual, de 2 a 9 de maio, 16% o citaram, o dobro do segundo colocado, Marcelo Rossi. Em seguida vêm pastor Claudio Duarte, papa Francisco e Silas Malafaia. A margem de erro é de três pontos percentuais.

O padre Fabio de Melo, 52, eleito o maior influenciador religioso da internet em pesquisa Datafolha - Marcelo Correa/Editora Globo

A peregrinação digital começou quando Melo já era popular por fundir sacerdócio e cantoria. Ele conheceu a potência das redes, para o bem ou para o mal, no Twitter, onde 8,5 milhões o seguem.

Sua personalidade cibernética nasceu mais séria. No princípio era o mais sisudo possível. Professor universitário de teologia e filosofia, ele também queria ser respeitado e ir além do rótulo de "padre bonitinho que apareceu aí e canta também".

Certo dia, Melo achou engraçada a apatia no público num prêmio musical e gracejou: isso que dava confiar em plateia com gente famosa. O humorista Marcelo Médici republicou o post, e o clérigo ganhou vários seguidores de fora da bolha católica.

Com o tempo, diz, foi aprendendo a dosar humor e espiritualidade. Não queria se limitar a ser o palhaço da sala. "Compreendo todo espaço de fala como oportunidade de fazer uma ponte entre as pessoas e o Evangelho." Ele diz que o auge de sua presença virtual aconteceu na pandemia. Chegou a participar de missas que agregaram até 700 mil pessoas ao vivo na época, afirma.

Suas palavras evangelizadoras por vezes se mesclam a críticas sociais. Foi o que fez ao repudiar o racismo sofrido pelo jogador Vini Jr.

Às vezes vai parar em sites de fofoca e gera manchetes como "Polêmicas Sobre o Padre que Ferveram a Web". Essa foi de 2017, quando um portal reproduziu uma selfie vestida de marinheiro que Melo postou e apagou. O site também mencionou uma fake news de que ele largaria a batina após se apaixonar por uma mulher.

O padre até já cogitou desistir da vida clerical. Rompeu o voto de castidade e tudo. Mas ainda era seminarista, e o romance acabou porque a moça mudou de cidade, explicando que ele nasceu para ser padre, como conta o biógrafo Rodrigo Alvarez em "Humano Demais".

Como religioso predileto da internet, está sob escrutínio. Foi acusado de gordofobia e se desculpou por postar vídeo de um homem obeso caindo sobre outro na praia.

Política é terreno pantanoso. Ele diz que já se posicionou no passado, mas hoje evita declarar preferências. Se vê num fogo cruzado: é atacado tanto por "conservadores que me acham moderno demais" quanto por "esquerdistas que me acham conservador". Ele tem uma visão mais pacata sobre si. "Moderno por fora, antigo por dentro."