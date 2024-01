Samsung deve lançar Galaxy S24 em 17 de janeiro e aposta em IA

Seul | Bloomberg

A fabricante de smartphones Samsung anunciou que apostará na inteligência artificial para impulsionar suas vendas neste ano.

A empesa sul-coreana divulgou que planeja lançar um novo aparelho em 17 de janeiro em San Jose, nos Estados Unidos. O evento, que terá transmissão ao vivo, deve exibir o Galaxy S24.

Samsung lançou o modelo flexível Galaxy Z Fold 5 em julho do ano passado - Jung Yeon-je - 26.jul.2023 / AFP

O teaser do lançamento promete apenas que "Galaxy AI está chegando". Em novembro, um porta-voz da empresa afirmou à agência de notícias AFP que o novo celular teria um serviço de tradução em tempo real durante ligações, baseado em tecnologia de inteligência artificial. A companhia não informou se o português estará entre os idiomas contemplados.

Nos últimos anos, a Samsung e outros fabricantes de celulares têm confiado em melhorias na tecnologia de câmera e displays flexíveis para se destacar, mas 2024 promete ser um ano em que os recursos adicionais de IA devem ganhar destaque.

Mais de um bilhão de smartphones com IA generativa embutida devem ser fabricados até o final de 2027, de acordo com estimativas da Counterpoint Research.

As ferramentas ChatGPT e Dall-E da OpenAI, que geram respostas textuais ou visuais para as consultas dos usuários, estão na vanguarda de uma onda de IA generativa que varreu a indústria de tecnologia —e ajudou a tornar a Nvidia uma empresa de trilhões de dólares, fornecendo os principais aceleradores de treinamento de IA.

O próximo passo para avançar a tecnologia é integrá-la a dispositivos como os celulares, de acordo com as previsões feitas pela fabricante de chips Qualcomm vem divulgado desde o ano passado.

"A Samsung e a Qualcomm são líderes imediatos, pois as ofertas de produtos atuais e as capacidades as posicionam como pioneiras", escreveram os pesquisadores da Counterpoint em dezembro. "Assim como fez com os dobráveis, a Samsung provavelmente capturará quase 50% do mercado nos próximos dois anos, seguida pelas concorrentes Xiaomi, Vivo, Honor e Oppo".