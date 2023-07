Samsung lança Z Flip5 e Z Fold5 com melhorias pontuais por até R$ 13.799

São Paulo

A Samsung apresentou nesta quarta-feira (26) seus novos smartphones dobráveis, das linhas Z Flip e Z Fold, com melhorias pontuais e mantendo os preços globais por três anos consecutivos.

Nesta geração, o Flip5, que dobra na vertical, é mais fino fechado que o modelo do ano passado; já sua tela externa é expressivamente maior, de 3,4 polegadas (ante 1,9 no Flip4). O recurso, usado quando o celular está dobrado, também recebeu novas funcionalidades, como edição de fotos, visualização múltipla de widgets e interação com aplicativos nativos.

Já o Fold5, que dobra na horizontal e é voltado para produtividade, está mais leve e mais fino. Aberto, o celular agora permite visualizar até quatro janelas ao mesmo tempo, aproximando-o cada vez mais de um tablet. Além disso, o brilho máximo da tela, de mesmo tamanho do Fold4, recebeu um aumento de cerca de 30%.

Nos Estados Unidos, o Galaxy Z Flip5 custa US$ 999,99, e o Galaxy Z Fold5, US$ 1.799,99, os mesmos preços de lançamento das duas gerações anteriores da linha. No Brasil, os produtos saem por R$ 7.999 e R$ 13.799, respectivamente. No Brasil, o Galaxy Z Flip5 e o Galaxy Z Fold5 começam a ser comercializados a partir desta quarta (26), com entrega a partir de 11 de agosto.

Ambos os modelos usam os processadores Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm, mas o Fold5 pode lidar melhor com programas pesados (como jogos) por conta de seu sistema de resfriamento.

A maior fabricante de smartphones do mundo foi pioneira no segmento em 2019, apostando que atrairia consumidores que buscam telas maiores para consumir conteúdo, enquanto a tecnologia permite que os dispositivos continuem compactos.

Mas os dobráveis continuam sendo um produto de nicho. Hoje, têm 5% do mercado global de smartphones premium, embora o setor tenha crescido rapidamente —em 2019, a fatia era de 0,3%, de acordo com a consultoria Counterpoint.

A Samsung, líder desse segmento com 63% de participação de mercado no primeiro trimestre, busca acelerar a trajetória de crescimento com um plano de preços agressivo e um lançamento mais rápido, segundo analistas do setor.

O lançamento dos modelos mais recentes ocorreu algumas semanas antes do mesmo evento no ano passado, em 10 de agosto, o que foi visto pelos analistas como uma tentativa de manter os holofotes por mais tempo antes do próximo lançamento do iPhone.

"A concorrência com o iPhone 15 da Apple é inevitável. Os consumidores de produtos dobráveis estão se expandindo de early-adopters para usuários em geral, em particular na China e na Europa Ocidental", disse Jene Park, analista sênior da Counterpoint.

Por causa da tecnologia avançada usada nas telas dobráveis e dobradiças, os celulares do tipo são "significativamente mais caros do que os smartphones em geral", o que pode se tornar o principal obstáculo para o consumidor, disse Park. O iPhone 14, do ano passado, custa US$ 799. O 14 Pro Max, US$ 1.099.

Em 2023, as vendas globais de smartphones dobráveis devem atingir 19 milhões de unidades, um aumento de cerca de 45% em relação aos 13,1 milhões em 2022, de acordo com a Counterpoint.

Em 2022, a Apple tinha uma participação de 75% no mercado de smartphones premium, com preço de US$ 600 ou mais, contra 16% da Samsung.

Veja os produtos anunciados pela Samsung nesta quinta (26):

Com Reuters