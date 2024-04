Especialistas em IA divergem sobre chegada de modelo que supera humanos

San Francisco | Financial Times

Uma série de avanços em inteligência artificial no último ano aumentou as expectativas para a chegada de máquinas que podem superar os humanos especialistas em uma variedade de tarefas intelectuais.

Com o progresso em IA parecendo acelerar, há um consenso quase unânime no Vale do Silício de que habilidades que pareciam inatingíveis há apenas alguns anos estão agora mais próximas.

Mas perguntar aos pesquisadores de IA exatamente quando eles esperam atingir esse marco produzirá mais discussões do que datas precisas.

Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX e proprietário da X - Gonzalo Fuentes - 16.jun.2023/Reuters

Elon Musk, o bilionário da Tesla e SpaceX que está investindo quantias cada vez maiores de tempo e esforço em IA, disse esta semana que a chamada inteligência artificial geral (AGI, na sigla em inglês) poderia ser alcançada já no próximo ano.

Frequentemente usada como um atalho para máquinas cuja inteligência excede a dos humanos, a AGI é um conceito pouco preciso que é caracterizado por aqueles que tentam alcançá-la como um alvo móvel em vez de um destino fixo.

A declaração de Musk foi alvo de escárnio de pesquisadores rivais, incluindo Yann LeCun, cientista-chefe de IA da Meta, que argumenta que a chegada da AGI deve demorar décadas.

À medida que a corrida se intensifica para alcançar a AGI —e com ela a supremacia sobre uma tecnologia prevista para criar trilhões de dólares em valor—, veja como os principais nomes do setor estão apostando em quando e como ela pode chegar.

Musk emergiu como o maior otimista de IA do Vale do Silício. As melhorias do último ano em grandes modelos de linguagem —os sistemas que estão por trás de aplicativos como ChatGPT— e a potência computacional disponível para alimentá-los o levaram a antecipar sua previsão de AGI, disse ele esta semana.

"Minha suposição é que teremos IA mais inteligente do que qualquer humano por volta do final do próximo ano", disse Musk. Até o final desta década, as capacidades da IA provavelmente serão maiores do que as de toda a humanidade combinada, acrescentou.

A IA que vai muito além do nível de especialistas humanos individuais é frequentemente categorizada como "superinteligência", em vez de AGI.

"A IA é a tecnologia que avança mais rapidamente que já vi de qualquer tipo, e já vi muita tecnologia", disse Musk a Nicolai Tangen, CEO da Norges Bank Investment Management.

O bilionário nascido na África do Sul tem sido consistentemente uma das vozes mais otimistas no setor de tecnologia, com suas previsões —como para as capacidades dos Teslas autônomos— frequentemente se mostrando excessivamente otimistas.

Alguns veem um incentivo financeiro por trás de seus comentários mais recentes. Musk —um dos fundadores da OpenAI que saiu após conflitos no conselho— está tentando levantar bilhões de dólares para sua própria startup de IA, xAI.

Outros na indústria de IA duvidam de uma tal descoberta iminente. Mas muitos dos rivais mais próximos de Musk não acham que a AGI esteja muito longe.

Dario Amodei, cofundador da Anthropic, uma figura proeminente no setor, previu que a IA poderia igualar um "humano geralmente bem-instruído" dentro de dois ou três anos. No entanto, ele se recusa a prever quando a IA poderia superar as capacidades humanas.

Desenvolvimentos futuros provavelmente dependerão de fatores difíceis de prever, incluindo avanços em aprendizado de máquina, aumentos contínuos na potência computacional e um ambiente regulatório favorável.

Demis Hassabis, cofundador da DeepMind do Google, especulou recentemente que a AGI poderia ser alcançada até 2030.

"Quando começamos a DeepMind em 2010, pensamos nisso como um projeto de 20 anos e acho que estamos mais ou menos no caminho certo", disse ele em um podcast hospedado por Dwarkesh Patel em fevereiro. "Não ficaria surpreso se tivéssemos sistemas semelhantes à AGI na próxima década."

O CEO da OpenAI, Sam Altman, tem resistido consistentemente colocar uma data precisa na AGI. Ele disse a uma plateia no Fórum Econômico Mundial em janeiro que ela poderia ser alcançada em um "futuro razoavelmente próximo".

Seus investidores parecem confiantes em suas capacidades: a OpenAI, com oito anos de idade, agora é avaliada em mais de US$ 80 bilhões.

Mas quando perguntado para estimar quando a IA poderia superar um indivíduo em vários domínios, Altman disse: "Não sei como colocar uma linha do tempo precisa nisso, ou o que AGI significa mais".

Altman, que em um post no ano passado definiu a AGI como "sistemas de IA que são geralmente mais inteligentes do que os humanos", pode ter suas próprias razões para se esquivar. Elementos do relacionamento comercial da OpenAI com seu maior apoiador, a Microsoft, serão dissolvidos uma vez que esse limite seja alcançado.

O investimento da Microsoft lhe dá licença para usar a tecnologia da OpenAI até que o conselho da startup determine que a AGI foi alcançada, de acordo com um processo movido por Musk contra a empresa.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Enquanto os fundadores das startups mais faladas do Vale do Silício preveem a AGI até o final da década, alguns dos pesquisadores mais proeminentes do setor são mais cautelosos.

"Ouvimos muitas pessoas dizendo: ‘Meu Deus, vamos alcançar a AGI no próximo ano’," disse LeCun, da Meta, que construiu seus próprios modelos de IA altamente poderosos. "Pessoas muito proeminentes dizem isso e simplesmente não está acontecendo... É muito mais difícil do que pensamos."

LeCun, uma das figuras mais respeitadas em IA, consistentemente minimizou a ideia de que a AGI chegará em breve. Longe de ameaçar os humanos, ele disse no ano passado que os modelos mais recentes não eram melhores em aprender do que um gato.

"A emergência de máquinas inteligentes ou superinteligentes não será um evento. O progresso será contínuo ao longo dos anos", disse ele. "Vai levar anos, talvez décadas... A história da IA é essa obsessão das pessoas sendo excessivamente otimistas e depois percebendo que o que estavam tentando fazer era mais difícil do que pensavam."

Alguns especialistas são ainda mais céticos. Gary Marcus, um cientista cognitivo que vendeu sua startup de IA para a Uber em 2016, apostou US$ 10 milhões com Musk esta semana que "não veremos uma AGI superior à humana até o final de 2025".

Marcus já escreveu anteriormente que a AGI será alcançada, "possivelmente antes do final deste século". Mas, ele disse, os modelos de hoje estão longe da AGI e não estarão até que possam preencher lacunas em "semântica, raciocínio, senso comum, teoria da mente".

Reportagem adicional de Cristina Criddle e Madhumita Murgia