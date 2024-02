Após ter bônus bilionário bloqueado, Musk tenta transferir registro da Tesla

Nova York | Reuters

A Tesla realizará uma votação de acionistas para decidir sobre a transferência do registro da companhia nos Estados Unidos do estado de Delaware para o Texas. A medida foi anunciada por Elon Musk, presidente-executivo da montadora, nesta quinta-feira (1º), dois dias após a Justiça ter bloqueado o bônus salarial de US$ 56 bilhões que seria pago a ele.

Na terça-feira, a juíza Kathaleen McCormick, de Delaware, vetou o pagamento ao bilionário e afirmou que o valor é "uma soma inexplicável" e que era injusta para os acionistas, sendo negociada por diretores que pareciam estar em dívida com o bilionário.

Elon Musk cogita mudar o registro da Tesla para o estado de Texas, após perder ação em Delaware - Michael M. Santiago/Getty Images via AFP

Em reação, Musk criticou o estado de Delaware. "Nunca incorpore sua empresa no Estado de Delaware", postou no X, antigo Twitter, que é de propriedade do bilionário. Ele também iniciou uma enquete perguntando se a Tesla deveria agora ser incorporada no Texas. Mais de 87% dos mais de 1,1 milhão de votos expressos foram favoráveis à mudança.

"O voto do público é inequivocamente a favor do Texas! A Tesla fará imediatamente uma votação entre os acionistas para transferir o Estado de incorporação para o Texas", disse Musk no X.

O dono da Tesla mudou a sede corporativa da montadora de Palo Alto, na Califórnia, para Austin, no Texas, em 2021, depois de criticar as regulamentações e os impostos da Califórnia, além de entrar em conflito com as autoridades de saúde no início da pandemia. Porém o registro foi mantido em Delaware.

Uma das fábricas da Tesla fica no Texas, onde a companhia também está planejando uma expansão de mais de 750 milhões de dólares. A montadora também está construindo uma refinaria de lítio no Estado, com o objetivo de produzir o suficiente para cerca de 1 milhão de veículos elétricos até 2025.

As outras empresas de Musk, como a SpaceX e a The Boring Company, também têm operações no Texas.

Negócios em Delaware

Mais de 65% das empresas da Fortune 500 e mais da metade de todas as companhias de capital aberto dos EUA são constituídas em Delaware, atraídas pela estrutura jurídica e políticas tributárias favoráveis aos negócios do estado, de acordo com a Harvard Business Services.

A decisão sobre o pagamento não é a primeira vez que Musk sofre um revés no estado.

McCormick foi a mesma juíza que supervisionou a ação judicial do Twitter contra Musk em julho de 2022, depois que ele tentou desistir de um contrato para comprar a plataforma de mídia social por US$ 44 bilhões. A juíza rejeitou táticas protelatórias e Musk foi forçado a comprar a empresa.

"Recomendo a incorporação em Nevada ou no Texas se você preferir que os acionistas decidam as questões", disse ele em outro post no X após a decisão de McCormick sobre seu pacote salarial.