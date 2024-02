Xbox dá mais um passo em direção a um futuro multiplataforma

São Paulo

O Xbox continua atrás na guerra dos consoles. É o que mostra a fria realidade de dados coletados em julho de 2023.

Desde seu lançamento em 2020, o Xbox Series X/S tinha vendido cerca de 20 milhões de unidades.

Nesse mesmo período, o PlayStation 5 vendeu 40 milhões de unidades.

Já o Switch, de seu lançamento em 2017 até 2023, alcançou a marca de 30 milhões de consoles vendidos apenas no Japão —a estimativa é de 140 milhões no mundo.

Há muitas razões para a diferença. Um hardware menos potente com um preço semelhante ao do PS5 pode ajudar a explicar a distância do Series X/S para o principal rival, bem como a quantidade menor de jogos exclusivos.



No PS5, essa lista inclui nomes de peso como "God of War: Ragnarök", "Demon's Souls" e "Spider-Man 2". O principal título exclusivo para o Xbox, Starfield, não foi unanimidade de crítica.

O chefe do Xbox, Phil Spencer, em um evento em Los Angeles em junho de 2023. Spencer deu detalhes sobre a nova estratégia da marca para o futuro na semana passada - Casey Rodgers/AP Images for Xbox - 11.jun.2023

Foi nesse contexto que decisões recentes da empresa de flexibilizar a exclusividade de lançamentos geraram burburinho na indústria.

Uma matéria do site The Verge adiantou que havia uma discussão interna na Microsoft sobre lançar "Starfield" para o PS5 em breve —o RPG de exploração espacial é um dos maiores lançamentos do Xbox nos últimos anos. "Indiana Jones" seria outro que poderia estar no PS5 depois de um "curto período" de exclusividade.

A notícia gerou expectativa de que a empresa estaria prestes a alterar drasticamente seu modelo de negócios, abandonando por completo a estratégia da exclusividade ou até mesmo abrindo mão de competir na guerra do hardware.

Uma saída seria focar em jogos e serviços —caminho trilhado pela japonesa Sega, cujo último console foi o Dreamcast, de 1998.



Panos quentes



Para acalmar os ânimos, o chefe do Xbox e CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, participou de uma edição especial do Xbox Podcast, na última quinta-feira, e deu uma entrevista ao The Verge. O CEO anunciou que quatro jogos importantes da marca devem chegar ao PS5 e ao Switch, mas não disse quais —de acordo com a imprensa especializada, eles devem ser "Pentiment", "Hi-Fi Rush", "Sea of Thieves" e "Grounded".



Spencer confirmou que "Starfield" e "Indiana Jones" não estão na lista. Falou em novos lançamentos de hardware, o que pode ser uma maneira de suavizar o choque causado por essa mudança significativa em direção a um futuro no qual os consoles são secundários para o modelo de negócios do Xbox.



Ao The Verge, Spencer resumiu o significado da marca Xbox para a Microsoft: "é a nossa plataforma de jogos e negócio de conteúdo. É o negócio de conteúdo número um da Microsoft".



Crescimento do Game Pass



A Microsoft é dona de dois dos maiores estúdios americanos da atualidade: a Bethesda, responsável por "Starfield", e a Activision Blizzard, cuja compra foi finalizada em outubro do ano passado. Com essas aquisições, o Game Pass dá acesso a franquias inteiras como "Fallout" e "The Elder Scrolls", da Bethesda, e deverá incluir, em breve, pesos-pesado da Activision, como o campeão de vendas "Call of Duty".



Outro anúncio feito por Spencer na quinta foi o primeiro jogo da Activision Blizzard a chegar no Game Pass: Diablo 4, o RPG isométrico que foi sucesso de crítica ano passado. O game deve estar disponível no serviço a partir de 28 de março, e a notícia foi bem recebida por fãs.



Em suma, os movimentos do Xbox são arriscados e inovadores. Eles podem incentivar a indústria como um todo a flexibilizar gradativamente o modelo clássico de jogos exclusivos, e, dessa forma, posicionar a Microsoft como um líder no segmento. É cedo para dizer, mas o caminho delineado por Spencer parece ter esse futuro como horizonte.

PLAY

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Witch’s House

(PC)



Aproveitando o fato de que o RPG Maker passou a última semana inteira de graça no Steam, recomendo um dos melhores jogos criados com a ferramenta: "The Witch’s House", game de terror que foi lançado inicialmente em 2012, de graça, e ganhou um remake em 2018, disponível no Steam. O jogo dá poucas explicações ao colocar o jogador no controle de uma jovem que explora a casa de uma bruxa, subindo andar por andar, cada um mais aterrorizante que o anterior. "The Witch’s House" é um game tão simples quanto é impactante: o design de som minimalista e a trilha sonora tensa criam uma atmosfera que jogos muito mais complexos não conseguem reproduzir, e a história não é o que parece.

Em "Witch's House", o jogador precisa navegar andar atrás de andar da casa de uma bruxa na floresta - Divulgação/Steam

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Sony afirmou que o PlayStation 5 não deve ter grandes lançamentos exclusivos em 2024 e que o console entrou na "metade final" do seu ciclo de vida. A empresa rebaixou sua previsão de vendas do PS5 para o ano fiscal japonês de 2023, que termina em março. A expectativa é que 21 milhões de unidades sejam vendidas, 4 milhões a menos do que a estimativa inicial.

As ações da Nintendo caíram 6% nesta segunda (19) depois que reportagens da imprensa especializada especularam que o sucessor do Switch deve ser lançado somente em 2025. A Nintendo não tem comentado sobre o possível novo console e aumentou a previsão de vendas do Switch para o ano fiscal em meio milhão de unidades em um anúncio no último dia 6. A expectativa é que o Switch, lançado em 2017, conclua o período de abril de 2023 a março de 2024 com 15,5 milhões de unidades vendidas.

Ainda falando em Sony, um levantamento da PlayStation a partir da PlayStation Plus mostra que, para terminar todos os jogos disponíveis no catálogo, seriam necessárias 26.482 horas, ou três anos jogando videogame ininterruptamente. Os mesmos jogos também pesariam 9,6 TB, cerca de 12 vezes a capacidade de um PS5, e custariam, somados, R$ 78,5 mil. A assinatura do serviço custa a partir de R$ 34,90 ao mês.

Começaram nesta segunda (19) as inscrições para o PUBG Mobile Global Open (PMGO), a nova competição de "PUBG Mobile" organizada pela desenvolvedora Tencent e que tem sua edição inaugural no Brasil. O país é competitivo na modalidade, com a equipe Alpha7 tendo conquistado o terceiro lugar em 2021 e em 2022. A competição começa em março e terá com evento presencial em São Paulo em abril. O time vencedor recebe premiação de US$ 500 mil, ou cerca de R$ 2,5 milhões.

O CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, defendeu no último dia 8 o preço do novo jogo da desenvolvedora, "Skull and Bones", que sai por US$ 70, ou salgados R$ 249,90 no Brasil. Para Guillemot, o valor se justifica porque se trata de um jogo "quádruplo A", em referência aos jogos triplo A, considerados os mais complexos e caros da indústria. "Skull and Bones", lançado na sexta passada, coloca o jogador no comando de um navio pirata em um mundo aberto cooperativo. Ele foi recebido pela imprensa americana com críticas não muito favoráveis.

A Disney anunciou no dia 7 um investimento na Epic Games de US$ 1,5 bilhão, ou cerca de R$ 7,4 bilhões. De acordo com o comunicado da gigante de mídia, as duas empresas vão trabalhar juntas em novos jogos e em um "universo de entretenimento" que vai estar relacionado a "Fortnite". O jogo battle royale da Epic conta com vários personagens da Disney, como heróis da Marvel e dos filmes e séries de Star Wars.

A Arrowhead Studios, desenvolvedora de Helldivers 2, pediu desculpas aos jogadores por instabilidades nos servidores. O game de tiro cooperativo se passa em um cenário de ficção científica e bateu mais de 330 mil jogadores consecutivos apenas no Steam —ele também está disponível para PS5. As críticas têm sido elogiosas.

Uma reportagem do site GLHF, que faz parte da Sports Illustrated, revelou que o estúdio ZA/UM pode demitir 24 pessoas —25% da empresa— e que cancelou um projeto que seria uma expansão de Disco Elysium. O RPG lançado em 2019 é um sucesso absoluto de crítica e venceu todos os quatro prêmios para os quais foi indicado no Game Awards de 2019, incluindo Melhor Narrativa, Melhor Jogo Indie, e Melhor RPG.

download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

20.fev

"The Lost Legends of Redwall: the Scout Anthology": R$133,90 (PS4,PS5), sem preço disponível (PC)

"Nightingale": acesso antecipado. Sem preço disponível (PC)

21.fev

"Last Epoch": R$99,99 (PC)

22.fev

"CorpoNation: The Sorting Process": sem preço disponível (PC)

"Pacific Drive": R$149,50 (PS5), R$80,09 (PC)

"Sons of the Forest": R$88,99 (PC)

Todos os jogos da Ubisoft estão em promoção no Steam até o dia 28/02. Destaques: "Anno 1880" por R$44,99, "Assassin’s Creed Valhalla" por R$49,99, e "Far Cry 6" por R$62,49.