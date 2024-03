Anel inteligente, robôs e telas flexíveis e transparentes: as inovações do MWC Barcelona; veja fotos

Barcelona (Espanha) | AFP

O Congresso Mundial de Telefonia Móvel (MWC, da sigla em inglês), encerrado nesta quinta-feira (29) em Barcelona, foi a oportunidades para fabricantes mostrarem suas inovações.

Do veículo voador ao computador transparente, aqui estão cinco propostas que se destacaram nesta edição do MWC.

Um anel inteligente

A empresa sul-coreana Samsung apresentou em Barcelona pela primeira vez ao público seu "Galaxy Ring", um anel inteligente.

Adaptável a todos os tamanhos e disponível em três cores —dourado, prata e preto—, o anel será comercializado na segunda metade de 2024.

Por enquanto, a Samsung não fornece mais detalhes sobre o alcance de suas aplicações, mas adianta que poderia ser útil no campo da saúde.

"Um dos maiores desafios enfrentados hoje pelo setor da saúde é a fragmentação dos dados", indicou o grupo, e o anel poderia coletar informações precisas sobre o usuário, como seu estado de sono ou sua frequência cardíaca, usando sensores discretos.

Veículo elétrico voador

A empresa Alef Aeronautics apresentou seu "Modelo A", o primeiro veículo capaz de circular tanto por estradas quanto pelo ar, que estará disponível para o público em geral, de acordo com o fabricante.

Equipado com um motor 100% elétrico, poderá transportar duas pessoas em um raio de 170 quilômetros.

Com uma autonomia "de mais de uma hora", o veículo "é conduzido como um carro, parece um carro", mas pode decolar verticalmente, permitindo que ele levante voo e aterrisse em qualquer lugar, conforme indicado por Jim Dukhovny, diretor da startup californiana criada em 2015.

A Alef Aeronautics, que obteve no ano passado um certificado de aeronavegabilidade da Agência Reguladora da Aviação Civil dos Estados Unidos (FAA), espera iniciar a produção de seu veículo, que custará cerca de US$ 300 mil, até o final de 2025.

Pastor alemão robótico

Ele oferece a pata, faz movimentos caninos e pode subir e descer escadas. Desenvolvido pelo fabricante chinês de smartphones Tecno Mobile, o robô "Dynamic 1" utiliza "inteligência artificial" e "algoritmos avançados" para simular um cão, segundo a empresa.

Equipado com microfones, sensores ópticos e um sistema de iluminação na altura dos olhos, este pequeno robô preto com um olhar inspirado no pastor alemão pode reconhecer a voz de seu dono.

Segundo a Tecno, também é possível dar ordens a ele por meio do smartphone.

"Dynamic 1" proporciona a "alegria de ser dono de um animal de estimação", sem as desvantagens de um animal vivo, destacou a empresa.

Computador transparente

O laptop ThinkBook Transparent Display, do fabricante chinês Lenovo, possui uma tela transparente de 17,3 polegadas que funciona com base em micro-LED, permitindo ver através dela e sobrepor imagens virtuais ao mundo real visto atrás da tela.

Com um interesse comercial ainda a ser definido, o laptop não tem teclado, mas sim uma superfície sensível ao toque onde as teclas podem ser projetadas.

A Lenovo não anunciou uma data de lançamento.

Boneca de companhia "inteligente"

Com seu corpo macio, sua camisa florida e seu cabelo castanho, parece um brinquedo infantil. Mas a boneca Hyodol, pensada para pessoas idosas, esconde sob sua aparência inofensiva um robô equipado com sensores e microprocessadores potencializados com inteligência artificial.

Ela foi projetada para permitir que idosos que sofrem de solidão ou dependência "vivam de forma independente e, ao mesmo tempo, permaneçam em contato com a sociedade", segundo seu fabricante sul-coreano, que afirma que a boneca "fortalece a saúde cognitiva" e "reduz o estresse" das pessoas.

A boneca robótica pode interagir com seu dono, lembrá-lo de tomar seus medicamentos, fazê-lo jogar jogos de memória ou alertar caso não detecte movimento por um período prolongado.